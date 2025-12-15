Agencias

La Bolsa de Chile sube un 0,43% tras la victoria de Kast en la segunda vuelta de la elecciones presidenciales

El principal índice bursátil de Chile, IPSA, registraba un ligero alza del 0,43%, hasta los 10.444,53 puntos, en la apertura de la sesión después de la victoria del candidato de extrema derecha, José Antonio Kast, en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del país celebradas el pasado domingo.

La productora de litio Sociedad Química y Minera (SQM) era el valor con mayores ganancias, con una subida del 1,53%, seguida de Enel Chile (1%), Banco de Chile (1,18%) y de la firma del sector retail Ripley Corp (1,39%).

Por otra parte, el dólar sufría un recorte del 0,22% frente al peso chileno, hasta los 908 'billetes verdes'.

Kast ganó la segunda vuelta de los comicios presidenciales de Chile con un 58,61% de los votos, por delante del 41,39% de su rival, la candidata comunista de la coalición de izquierda Jeannette Jara.

De esta manera, el resultado ha confirmado las previsiones de los analistas que pronosticaban su victoria gracias al apoyo de los candidatos de derecha que no pasaron a la segunda ronda y a pesar del liderazgo de Jara en la primera votación.

