Kiev sale al paso de las “conspiraciones” y alaba la postura de EE.UU. en negociaciones

Berlín, 15 dic (EFE).- Miembros de la delegación ucraniana que se reúne desde el domingo en Berlín con los emisarios de la Casa Blanca para el conflicto ruso-ucraniano, Steve Witkoff y Jared Kushner, salieron este lunes al paso de las “conspiraciones difundidas en los medios” sobre la supuesta posición contraria a los intereses de Ucrania de ambos, y alabaron su actitud en el proceso.

“Estando en la misma mesa de negociación que Jared Kushner y Steve Witkoff por segundo día consecutivo, diría que las conspiraciones difundidas en los medios son falsas", escribió en su cuenta de X uno de los negociadores de Kiev, el viceministro de Exteriores Serguí Kislitsia.

Kislitsia se mostró "impresionado para bien por el nivel de comprensión de los intereses ucranianos y por la posición de nuestros socios estadounidenses”, tras calificar antes de “injustas” las críticas a la postura de EE.UU., mientras que los representantes de Washington “invierten tiempo, esfuerzos y recursos” en buscar la paz.

También el jefe del Consejo para la Seguridad Nacional de Ucrania, Rustem Umérov, publicó un mnesaje similar minutos después de que Kislitsia escribiera estas palabras.

“Hay mucho ruido y muchas especulaciones anónimas en los medios ahora mismo. Por favor, no caigan en rumores y provocaciones. El equipo estadounidense liderado por Steve Witkoff y Jared Kushner está trabajando de forma extremadamente constructiva para ayudar a Ucrania a encontrar un camino a un acuerdo de paz que dure”, escribió Umérov.

Varios medios habían publicado que Witkoff y Kushner están exigiendo al presidente ucraniano, Volodímir Zelenski ,y al resto de negociadores ucranianos en Berlín que acepten retirarse de la parte de la región del Donbás que todavía controla Kiev, tal y como pide el Kremlin como una de sus condiciones para firmar la paz. EFE