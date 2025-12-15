Kallas admite que el préstamo con activos rusos es "cada vez más difícil", pero subraya que no hay alternativa

La Alta Representante de la Unión Europea para Política Exterior, Kaja Kallas, ha reconocido este lunes las crecientes dificultades para que la UE acuerde el préstamo para Ucrania usando activos rusos congelados, aunque ha insistido que, con todo, es la opción "más creíble" y no hay sobre la mesa alternativas a este escenario.

"La opción más creíble es el préstamo de reparaciones, y es en eso en lo que estamos trabajando. Aún no hemos llegado a ese punto y cada vez es más difícil, pero estamos haciendo el trabajo", ha señalado la jefa de la diplomacia europea a su llegada a la reunión de ministros de Exteriores en Bruselas.

La última reunión de Exteriores del año marca el inicio de una semana clave para que la UE defina su apoyo a Ucrania, con el debate sobre los préstamos de reparación con activos rusos congelados en Europa en la mesa de los líderes del bloque del 18 y 19 de diciembre. "Aún nos quedan algunos días", señaló la ex primera ministra de Estonia, quien reconoció que no existen alternativas viables a esta opción.

Después de que Malta, Bulgaria, República Checa e Italia se hayan sumado a las reticencias que mantiene Bélgica, país que alberga la sede de Euroclear -- la institución que mantiene congelados la mayoría de activos rusos en Europa --, Kallas ha indicado la dificultad del debate y las "distintas presiones desde distintos lados".

"También debemos tener una visión muy clara. Las otras opciones no están funcionando realmente", ha argumentado, apuntando a que la UE puede aprobar el préstamo de reparación con mayoría cualificada de sus Estados Miembros, mientas que otras vías como la financiación a Ucrania mediante eurobonos requiere de unanimidad y ya se ha descartado en el pasado.

La cumbre de líderes de la UE está llamada a lograr el consenso necesario para dar el apoyo financiero que mantenga a flote a Ucrania los próximos dos años, ya que, independientemente de si acaba la guerra, el Ejército ucraniano calcula que necesitará unos 70.000 millones al año para seguir disuadiendo a Rusia.