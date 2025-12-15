Guatemala felicita al ultraderechista Kast por su triunfo en las elecciones chilenas

Ciudad de Guatemala, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Guatemala felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile así como a la sociedad chilena por la "exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado".

"El Gobierno de Guatemala, a través del Ministerio de Relaciones Exteriores, felicita al presidente electo de la República de Chile, José Antonio Kast Rist, y al pueblo chileno por la exitosa jornada electoral, muestra de un proceso democrático ordenado", señala un comunicado de la cancillería guatemalteca publicado en X.

Así, el Gobierno de Bernardo Arévalo reiteró "su compromiso de continuar trabajando con el nuevo gobierno chileno para fortalecer la relación bilateral, orientada a la prosperidad y la estabilidad de nuestros pueblos y de toda la región latinoamericana".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia.

Con fuertes vínculos con otros líderes ultra de la región, Kast ha prometido la expulsión masiva de migrantes, tipificar la migración como un delito o la construcción de cárceles de máxima seguridad con aislamiento total para líderes del narcotráfico. EFE