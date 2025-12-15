España alcanzó en 2024 el récord de delitos contra la libertad sexual, con 22.846, un 66% más que en 2018

Los delitos contra la libertad sexual en España alcanzaron en 2024 su cifra más alta desde que existen registros comparables, según el Informe sobre delitos contra la libertad sexual del Ministerio del Interior. En concreto, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado registraron 22.846 delitos, un 66% más que en 2018 y un incremento del 4,7% respecto a 2023.

En este sentido, según el informe, las agresiones sexuales concentran la mayor parte de los casos, ya que representan casi el 60% del total, mientras que las agresiones sexuales con penetración suponen cerca del 23%. El resto de las tipologías presentan porcentajes más reducidos: pornografía de menores (4,00%), exhibicionismo (3,67%) y acoso sexual (3,32%), entre otros.

También confirma una marcada estacionalidad, con más denuncias durante los meses de verano, especialmente en julio y agosto (12.023 y 11.599 respectivamente).

Igualmente, revela que la violencia sexual afecta mayoritariamente a las mujeres. En 2024, el 86% de las víctimas fueron mujeres, aunque en algunos delitos -como la pornografía infantil, el grooming o la corrupción de menores- la proporción de víctimas masculinas es más elevada. Por edades, el grupo más afectado es el de 18 a 30 años, con 6.266 delitos. Le sigue de 0 a 13 años, con 3.173; de 31 a 40, con 2.555; de 14 a 15, con 2.393; de 41 a 50, con 1.991; de 16 a 17, con 1.960; de 51 a 64, con 872; de 65 o más, co9n 207; y no consta la edad en 101 casos.

Asimismo, más de la mitad de los delitos se cometieron en viviendas, lo que refuerza la idea de que gran parte de la violencia sexual ocurre en espacios privados. No obstante, también destacan las agresiones en vías públicas y otros espacios abiertos.

En el plano territorial, Barcelona y Madrid encabezan el número absoluto de delitos registrados, mientras que Baleares, Navarra y Lleida presentan las tasas más altas por población. En conjunto, Cataluña, Andalucía, Madrid y la Comunidad Valenciana concentran más de la mitad de los casos registrados en España.