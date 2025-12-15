El luchador de UFC Ilia Topuria denuncia "presiones y amenazas" con difundir "acusaciones de malos tratos"

El luchador de UFC hispano-georgiano Ilia Topuria ha publicado este lunes un comunicado en el que denuncia estar sufriendo "presiones" y "amenazas" de difundir "acusaciones de malos tratos" que sólo desaparecerían "a cambio de dinero" y ha confirmado que ha puesto a disposición judicial "audios, mensajes, testimonios y videos" con el objetivo de demostrar el "intento de extorsión".

"Durante los últimos meses he sufrido situaciones y presiones intolerables, amenazando con difundir infundadas acusaciones de malos tratos que sólo desaparecerían a cambio de dinero, pero la verdad solo tiene un camino: los hechos", apunta el luchador hispano-georgiano en un comunicado emitido en su cuenta de Instagram.

Un comunicado que llega después de que en las últimas semanas haya tenido que renunciar temporalmente a defender su título de la UFC, algo que "no ha sido una decisión fácil". "Cuando la vida te pone ante situaciones que amenazan tu paz, tu familia y tu nombre, llega un momento en el que hay que dar un paso al frente", explica Topuria.

El luchador nacido en Alemania apunta que todos los hechos están perfectamente documentados con "audios, mensajes, testimonios y videos" que están siendo puestos a disposición judicial para proceder legalmente "por intento de extorsión y falsificación de pruebas, sustracción de dinero y objetos personales, y amenazas recibidas".

"He intentado mantener silencio para proteger a mis hijos, que son los pilares de mi vida, pero he entendido que callar ya no es proteger: es permitir que la mentira siga creciendo", prosigue la nota.

El campeón Mundial de Peso Ligero de UFC, subraya que muchas personas han pasado por situaciones similares, y que la justicia pone cada cosa en su sitio. "Hoy me toca dar un paso adelante y ser un ejemplo de que nadie debe ceder ante la presión, la manipulación o el miedo. Quienes me conocen saben que jamás he ejercido violencia contra nadie y que mis valores siempre han sido los del respeto, la disciplina y la honestidad", recalca.

Además, confiesa que da este paso por su familia, por él y por todas las personas que necesitan ver que "la verdad se defiende con hechos". "Confío plenamente en la justicia y pongo en sus manos todo lo que he vivido. Mi verdad no necesita gritar; solo necesita ser escuchada", agrega.

"Por respeto a mis hijos y al proceso judicial, no haré más declaraciones. Solo pido que no se especule y que se respete la intimidad de mi familia en un momento tan delicado, algo que siempre habéis hecho y por lo que estoy profundamente agradecido", concluye el texto.