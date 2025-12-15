El Kremlin asegura que Putin "está abierto a una paz seria" y recalca que no aceptará "ningún truco"

La exigencia de que Ucrania descarte de forma definitiva su ingreso en la OTAN ha pasado a ocupar una posición relevante en las conversaciones sobre un posible acuerdo de paz, según declaraciones de Dimitri Peskov, portavoz de la Presidencia rusa. Según informó la agencia Interfax, el Kremlin considera esta condición como determinante para cualquier negociación que busque poner fin al conflicto iniciado con la invasión rusa a Ucrania en febrero de 2022. En este contexto, Moscú ha vuelto a recalcar que no aceptará ningún tipo de propuesta temporal que solo sirva para “generar un respiro artificial” para Ucrania.

El portavoz presidencial, Dimitri Peskov, sostuvo que Vladimir Putin “está abierto a la paz, una paz seria, y a decisiones serias”, palabras citadas por Interfax y otros medios. Peskov matizó que el presidente de Rusia no está dispuesto a considerar soluciones que tengan como objetivo principal otorgar tiempo adicional a Ucrania, ni aceptar iniciativas encaminadas únicamente a posponer el conflicto sin resolver los puntos centrales que Moscú establece como indispensables, entre los que destaca la exclusión de Ucrania de la Alianza Atlántica.

De acuerdo con la información proporcionada por Interfax, Peskov insistió en que el posible ingreso de Ucrania en la OTAN representa uno de los temas más delicados y prioritarios para la parte rusa. Explicó que este punto “merece una discusión especial en comparación con otros asuntos” actuales en la mesa de negociaciones. Según el portavoz, este asunto no solo encabeza la lista de demandas, sino que además influye en la dinámica general de los contactos diplomáticos en curso.

En sus declaraciones a la prensa, el representante del Kremlin evitó ofrecer plazos concretos sobre cuándo podría alcanzarse un acuerdo de paz o avances sustanciales en las negociaciones. Consultado sobre si un pacto sería posible antes de la Navidad, Peskov respondió: “No voy a especular sobre marcos temporales. Creo que sería lo menos oportuno ahora mismo.” La negativa del Kremlin a plantear escenarios temporales responde, según añadió, a la intención de no desarrollar las conversaciones “en un formato megáfono”, refiriéndose a la discreción que Moscú demanda en este tipo de negociaciones y la decisión de no compartir públicamente detalles sobre las exigencias presentadas a Kiev.

Respecto al papel de Estados Unidos, Peskov señaló que hasta el momento “no hay discusiones” abiertas con Washington acerca del progreso de los contactos mantenidos por ese país, Kiev y otras naciones europeas en Alemania. No obstante, el portavoz indicó que Rusia “espera” que la administración estadounidense “comparta la visión de lo que se está discutiendo hoy en Berlín”, en relación con las conversaciones multilaterales que involucran a distintos actores internacionales.

Por otra parte, Peskov valoró los esfuerzos diplomáticos estadounidenses, haciendo una referencia expresa al expresidente Donald Trump. El portavoz del Kremlin destacó que Moscú reconoce la dedicación del equipo de Trump por alcanzar un acuerdo que ponga fin al enfrentamiento, citando: “Quiere un acuerdo para el conflicto y está llevando a cabo esfuerzos. Todo su equipo se está esforzando. Lo valoramos en alto grado”, declaró de acuerdo con lo consignado por Interfax.

El medio ruso reiteró que la posición del Kremlin permanece inalterada respecto a los requisitos para avanzar en una resolución negociada: el abandono de las aspiraciones de Ucrania en relación con la OTAN y la vigencia de garantías firmes que impidan su adhesión futura. Al mismo tiempo, Moscú expresó reservas frente a cualquier medida que pueda interpretarse como una simple maniobra de dilación.

Mientras tanto, el Kremlin manifestó su intención de no difundir información adicional sobre el contenido y estado real de las negociaciones, reforzando la decisión de mantener la mayor parte de las discusiones fuera del debate público y de los medios. En este sentido, Peskov reiteró que Rusia busca evitar la exposición mediática de las tratativas y limitar las declaraciones a lo estrictamente necesario.

Según reportó Interfax, no se han producido avances directos entre Moscú y Washington en relación a los objetivos y posibilidades de la actual agenda en Europa. Sin embargo, permanece la expectativa de que las distintas iniciativas diplomáticas puedan conducir a una revisión de las posturas y, eventualmente, a la firma de un acuerdo sujeto a las condiciones que Rusia plantea persistentemente en los foros internacionales.

La postura del Kremlin, según publicó Interfax, subraya insistentemente que la paz solo será posible si Kiev se compromete a no incorporarse a la OTAN. Esta línea de negociación se erige como el centro de las expectativas rusas para resolver el conflicto en curso, evitando, según sus voceros, cualquier acuerdo de índole temporal que no afronte los puntos que consideran esenciales para la seguridad nacional rusa.