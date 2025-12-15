El Cusco se clasifica para la fase de grupos de la Libertadores tras vencer al Cristal

Lima, 14 dic (EFE).- El Cusco FC se clasificó este domingo para la fase de grupos de la próxima Copa Libertadores, tras derrotar por 2-0 al Sporting Cristal en el partido por la definición de la segunda plaza peruana para el torneo continental.

El equipo cusqueño remontó el 1-0 que sufrió el pasado miércoles en el partido de ida disputado en Lima, gracias a las anotaciones de los argentinos Iván Colman y Facundo Callejo.

Colman anotó a los 38 minutos, mientras que Callejo puso cifras definitivas a los 56.

El Cusco sufrió a los 82 la expulsión del atacante Pierre da Silva, tras una indicación del VAR, por lo que desde ese momento el encuentro se convirtió en una asedio del Sporting para buscar el descuento que llevaría a los penaltis, pero sus jugadores carecieron de claridad frente a la portería rival.

De esa manera, los Guerreros Dorados alcanzaron la segunda plaza peruana a la fase de grupos de la Libertadores, tras el Universitario de Deportes, que ganó el título de este año de manera anticipada y alcanzó el tricampeonato nacional.

El Sporting Cristal disputará la fase 2 de la Libertadores, mientras que Alianza Lima, que perdió ante el Sporting hace una semana, jugará la fase 1 del torneo continental. EFE