CSIC y Fundación BBVA lanzan la convocatoria de la V edición de sus Premios y Ayudas de Comunicación Científica

El CSIC y la Fundación BBVA han puesto en marcha la convocatoria de la V edición de sus 'Premios y Ayudas de Comunicación Científica', cuyo plazo para presentar las candidaturas estará abierto hasta el próximo 13 de febrero de 2026, según ha dado a conocer el CSIC.

Esta convocatoria se compone de dos iniciativas públicas de periodicidad anual y ámbito estatal. Así, los 'Dos Premios CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica' están dirigidos a reconocer las mejores contribuciones a la difusión de la ciencia en España, tanto desde los medios de comunicación convencionales y las nuevas plataformas digitales, como desde centros de investigación, universidades, hospitales, empresas y otros organismos de investigación.

También se entregarán 'Dos Ayudas CSIC-Fundación BBVA de Comunicación Científica', que están dirigidas a titulados universitarios de cualquier rama del conocimiento que quieran especializarse en comunicación científica.

Los dos premios están dotados con 40.000 euros cada uno, mientras que las dos ayudas cuentan con una dotación de 35.000 euros cada una. Todos ellos forman parte del 'Programa de Impulso a la Comunicación Científica', creado en el año 2021 por ambas entidades, con el objetivo de reconocer e incentivar el trabajo de los periodistas y comunicadores que informan "de manera rigurosa y atractiva" sobre los avances de la ciencia, así como mejorar la formación en este campo "decisivo" para la cultura científica de la sociedad, según han señalado.