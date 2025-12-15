(Crónica) Rayo y Betis se neutralizan en Vallecas

Rayo Vallecano y Real Betis han empatado este lunes en Vallecas (0-0) en el último partido de la decimosexta jornada de LaLiga EA Sports, marcado por las lesiones del verdiblanco Diego Llorente y del rayista Jorge de Frutos y que aleja a los andaluces de los puestos 'Champions' e impide a los madrileños escaparse de la zona baja.

El duelo en Vallecas comenzó torcido después de que el central bético Diego Llorente, cuando apenas habían transcurrido cinco minutos desde el pitido inicial, se fuese al suelo con molestias en el muslo derecho, dejando su lugar a Marc Bartra.

Antes del cuarto de hora, las malas noticias llegaban también al cuadro rayista, que vio cómo Jorge de Frutos pisaba mal en una acción de ataque y se marchaba del campo entre lágrimas, temiendo la gravedad que aventura el dolor en su rodilla derecha. Fran Pérez entró por el internacional español.

En cuanto al juego, la más clara de los primeros 45 minutos llegó al filo de la media hora. Álvaro Valles detuvo un zurriagazo de Florian Lejeune y también las ocasiones al rechace posterior de Isi y Nobel Mendy, antes de que el colegiado recurriese al VAR por un posible pisotón de Aitor Ruibal al tobillo de Álvaro García. Sin embargo, la revisión determinó que no había penalti por un fuera de juego previo de Isi.

En la reanudación, Augusto Batalla salvó a los de Iñigo Pérez con una mano al remate desde la frontal de Ruibal, y ya en el minuto 70 Isi respondió estrellando un balón en el palo. En el tramo final, fue el conjunto de Manuel Pellegrini el que se acercó más al gol, obligando a Batalla a exhibir sus reflejos ante los disparos de Marc Roca y de Pablo García.

Sin embargo, el marcador no se movió y el cuadro andaluz sumó su segunda jornada seguida sin ganar, que le basta para mantenerse en la sexta plaza con 25 puntos, dos de renta sobre el Athletic Club -con un partido más- y tres sobre el RC Celta.

Por su parte, el Rayo firma su cuarto empate en los últimos cinco partidos ligueros y sigue sin vencer en la competición doméstica desde octubre, unos números que le dejan decimotercero con 18 unidades, tres por encima de la zona de descenso.