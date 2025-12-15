Colombia denuncia 51 "acciones terroristas" del ELN durante las primeras 24 horas del paro armado

El despliegue de fuerzas estatales en Colombia se intensificó tras una serie de ataques atribuidos al ELN, en un contexto marcado por el paro armado convocado por este grupo armado. Según informó Caracol Radio, la respuesta estatal incluyó la activación de operaciones preventivas y la elevación del nivel de alerta en todo el país, con miras a frenar la ola de hechos violentos que, en las primeras 24 horas, dejaron registro de 51 incidentes relacionados con la guerrilla. El anuncio del paro, ocurrido el pasado viernes, constituyó la cuarta acción de este tipo en lo que va de 2025, pero adquiere un carácter inédito por su alcance nacional.

De acuerdo con información proporcionada por el Gobierno de Colombia y recogida por Caracol Radio, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, calificó la situación como una "amenaza criminal del cártel del ELN contra el pueblo colombiano". Sánchez apuntó que, si bien la mayoría de los incidentes registrados en el marco del paro armado corresponden a actos de propaganda —aproximadamente el 75%—, al menos doce de ellos implicaron el uso de explosivos, elevando el riesgo para la población en diversas regiones del país. Además, el ministro reportó que durante la jornada se perpetraron ataques contra infraestructuras, incluyendo una comisaría en Maicao, en la región Caribe, y un peaje en Santander, donde una trabajadora resultó herida a causa de una moto bomba.

El ELN justificó la convocatoria del paro como respuesta a lo que considera amenazas de la Administración de Donald Trump contra Colombia y la región. Según detalló el medio Caracol Radio, el grupo armado busca así manifestar rechazo frente a la presión diplomática y militar proveniente de Estados Unidos. El contexto internacional agrega tensión al escenario: Washington desplegó fuerzas militares sin precedentes frente a las costas de Venezuela, con operaciones que han incluido bombardeos sobre embarcaciones sospechosas de narcotráfico y la muerte de al menos 80 personas, así como el asalto a un petrolero. En este marco, el presidente estadounidense advirtió al mandatario colombiano, Gustavo Petro, que podría ser el "siguiente" en enfrentar acciones directas si no frena la producción de cocaína en el país.

En declaraciones recogidas por Caracol Radio, Pedro Sánchez aseguró que "todas las capacidades están desplegadas y estamos en la máxima alerta", destacando la determinación del gobierno para frenar la escalada de violencia. El ministro subrayó la disposición estatal a responder con el uso de la "fuerza legítima del Estado" si los grupos armados no cesan en sus acciones, e hizo un llamado a estas organizaciones a abandonar las armas y evitar "hacerle daño al país". A la vez, insistió en que la movilidad es segura para los ciudadanos, aunque recomendó adoptar medidas de precaución durante la vigencia del paro, el cual se extenderá hasta el miércoles.

El impacto del paro armado se siente en departamentos como Santander, Norte de Santander, La Guajira, Sucre y Chocó, donde se concentran los principales registros de incidentes. Entre los sucesos contabilizados, el uso de explosivos y la difusión de propaganda intimidatoria sobresalen como métodos empleados por el ELN. La mayoría de los episodios, reportó Caracol Radio, han sido catalogados como actos de amedrentamiento más que de daño directo, aunque los ataques a infraestructuras estratégicas y la afectación de civiles evidencian el alcance del paro.

El contexto regional adquiere especial relevancia en este cuarto paro armado decretado por el ELN en 2025. Según consignó Caracol Radio, la coyuntura se agudiza por la presión exterior generada por las acciones militares de Estados Unidos en el Caribe y las recientes declaraciones del presidente Trump, quien ha intensificado su postura frente al gobierno de Gustavo Petro. El antecedente inmediato reside en las operaciones estadounidenses contra el narcotráfico en Venezuela, que han sido motivo de preocupación para los gobiernos de la región y han impactado en las decisiones del ELN respecto a su estrategia armada y sus demandas políticas.

En su balance de las primeras 24 horas del paro, el ministro Sánchez recalcó la importancia de la presencia estatal en todo el territorio nacional. Según el medio Caracol Radio, las autoridades han enfatizado la necesidad de mantener la calma y la colaboración ciudadana, mientras las fuerzas de seguridad desarrollan acciones preventivas y reactivas orientadas a garantizar la integridad de la población. El gobierno también ha reiterado que mantiene abiertas las vías de comunicación y atención a la ciudadanía, instando a denunciar cualquier incidente relacionado con el ELN.

El panorama que describen los reportes oficiales sugiere una coordinación entre acciones armadas y manifestaciones propagandísticas como parte de la estrategia del ELN durante el paro. Las autoridades colombianas, según Caracol Radio, continúan evaluando el desarrollo de los acontecimientos e implementando medidas para contener los riesgos y proteger las infraestructuras críticas y a la población civil.