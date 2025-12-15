Agencias

China sanciona a un ex alto cargo militar japonés por "conspiración" en Taiwán

Pekín, 15 dic (EFE).- El Gobierno chino anunció este lunes un conjunto de "contramedidas" contra Shigeru Iwasaki, ex jefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas de Autodefensa de Japón (2012-2014), por "conspirar abiertamente" con las "fuerzas secesionistas de la 'independencia' de Taiwán".

En un comunicado, el Ministerio de Asuntos Exteriores de China subrayó que Iwasaki, quien fue nombrado asesor externo del Gobierno de Taipéi en marzo pasado, vulneró "gravemente" el 'principio de una sola China' e interfirió "seriamente" en los asuntos internos de Pekín, "perjudicando gravemente la soberanía y la integridad territorial" del gigante asiático.

Las sanciones, en vigor desde este 15 de diciembre, incluyen la congelación de los bienes muebles, inmuebles y de cualquier otro tipo de activo de Iwasaki en territorio chino, así como la prohibición a organizaciones e individuos dentro del país de llevar a cabo con él transacciones, cooperaciones u otras actividades de naturaleza similar. EFE

