China felicita a Kast por su victoria en las elecciones presidenciales chilenas

Pekín, 15 dic (EFE).- El Gobierno chino felicitó este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante la izquierdista Jeannette Jara.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recordó hoy en una rueda de prensa que "fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China".

Guo aseveró que "durante los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones entre China y Chile han mantenido un buen ritmo de desarrollo, con una fructífera cooperación en diversos ámbitos".

"China está dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno chileno para fortalecer aún más la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos", agregó el vocero, quien trasladó además la disposición de Pekín a "promover la asociación estratégica integral entre China y Chile a un nuevo nivel, con el fin de beneficiar mejor a los pueblos de ambos países".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE