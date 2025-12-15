Agencias

China felicita a Kast por su victoria en las elecciones presidenciales chilenas

Guardar

Pekín, 15 dic (EFE).- El Gobierno chino felicitó este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile, ante la izquierdista Jeannette Jara.

El portavoz de la Cancillería china Guo Jiakun recordó hoy en una rueda de prensa que "fue el primer país sudamericano en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China".

Guo aseveró que "durante los 55 años transcurridos desde el establecimiento de relaciones diplomáticas, las relaciones entre China y Chile han mantenido un buen ritmo de desarrollo, con una fructífera cooperación en diversos ámbitos".

"China está dispuesta a trabajar con el nuevo gobierno chileno para fortalecer aún más la cooperación amistosa y mutuamente beneficiosa en diversos ámbitos", agregó el vocero, quien trasladó además la disposición de Pekín a "promover la asociación estratégica integral entre China y Chile a un nuevo nivel, con el fin de beneficiar mejor a los pueblos de ambos países".

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Estados Unidos no ha ratificado el Tratado de Alta Mar aduciendo peligro para su seguridad

Infobae

Manuel Martos reacciona con alegría a la nueva ilusión de Amelia Bono

Tras confirmarse la relación entre Amelia Bono y Álex, el productor respalda públicamente a la madre de sus hijos, subrayando ante la prensa la prioridad de la armonía familiar y el cuidado compartido tras la separación

Manuel Martos reacciona con alegría

Detenidas seis personas por introducir hachís desde Marruecos mediante helicópteros

Guardia Civil localizó más de seiscientos kilos de estupefacientes en un registro clave en Níjar, evidenciando una sofisticada red de tráfico que operaba rutas aéreas nocturnas, almacenando grandes cargamentos en zonas rurales antes de distribuirlos a otros países europeos

Detenidas seis personas por introducir

La Justicia rusa declara extremista al grupo de punk Pussy Riot

Infobae

Presidente de la Cámara de Diputados de Paraguay asiste al juicio de Netanyahu

Infobae