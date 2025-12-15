Bolivia felicita a Kast y expresa voluntad de tener una "agenda de cercanía" con Chile

La Paz, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Bolivia expresó sus felicitaciones al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales realizadas en Chile este domingo y manifestó su voluntad de tener una "agenda de cercanía" y "diálogo" con el país austral, que es su vecino.

En un comunicado de prensa, el Ministerio de Relaciones Exteriores felicitó "al pueblo" chileno "por la expresión soberana de su voluntad democrática" y extendió "su felicitación a José Antonio Kast por el respaldo ciudadano recibido".

"En el marco de la política exterior impulsada por el presidente Rodrigo Paz, orientada a privilegiar la relación con los países vecinos, el Gobierno boliviano reafirma su voluntad de fortalecer una agenda de cercanía, diálogo y entendimiento con la República de Chile", señaló la Cancillería.

Esto, "con el propósito de construir días mejores para ambos pueblos, unidos por la vecindad y el respeto mutuo", concluye el comunicado.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, exministra de Trabajo de Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Bolivia y Chile no tienen relaciones diplomáticas a nivel de embajadores desde 1962, salvo un paréntesis de 1975 a 1978, por la falta de solución a la centenaria reclamación marítima boliviana, aunque mantienen consulados generales en La Paz y Santiago.

El centrista Paz afirmó en noviembre, a los pocos días de tomar juramento, que su país "tiene que cambiar la relación" con Chile en beneficio de ambas naciones, sin dejar de lado la "irrenunciable lucha" por la reivindicación marítima boliviana.

El pasado 8 de noviembre, el actual presidente de Chile, Gabriel Boric, asistió a la investidura de Paz, con quien, además, se reunió en un histórico primer encuentro entre mandatarios de ambos países en 19 años. EFE