Agencias

Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

Guardar

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la victoria del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones presidenciales chilenas, donde se ha impuesto este domingo con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara.

"Chile dice adiós al comunismo con una aplastante victoria de Kast: el 58,2% de los votos. Nuestra felicitación. Con el deseo de que reconstruya un país sin muros y la mejor relación a los dos lados del Atlántico", ha escrito la dirigente madrileña en un mensaje en la red social 'X'.

El candidato conservador José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, por lo que el miembro del Partido Republicano sustituirá a Gabriel Boric como presidente de Chile.

En su primer discurso como presidente electo, Kast ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con todas las formaciones y ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho".

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Tratado de Alta Mar, en vigor en enero para vigilar más allá de las jurisdicciones nacionales

Infobae

Manuel Martos reacciona con alegría a la nueva ilusión de Amelia Bono

El exmatrimonio mantiene un trato cordial y enfocado en la estabilidad de sus hijos tras la separación, según declaraciones a Europa Press, mientras Amelia Bono oficializa su relación con Álex y ambos padres continúan compartiendo actividades familiares y compromisos públicos

Manuel Martos reacciona con alegría

Detenidas seis personas por introducir hachís desde Marruecos mediante helicópteros

La Guardia Civil desmanteló una red dedicada al traslado masivo de droga desde el norte de África utilizando aeronaves, incautó un helicóptero y decomisó más de 650 kilos de sustancia, armas y dinero en varias provincias españolas

Detenidas seis personas por introducir

Santander dedicará más de 1 millón de euros en 2026 a Mercados y Comercio

La modernización de mercados, el apoyo a empresas y la digitalización de servicios públicos serán prioridades en el presupuesto municipal de 2026, según detalló el Ayuntamiento, que subraya el impacto previsto en la economía y el empleo local

Santander dedicará más de 1

La impulsora del 'MeToo' japonés, "agradecida" de estrenar por fin su documental en Japón

Infobae