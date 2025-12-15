Ayuso celebra la "aplastaste" victoria de Kast con "el deseo de que reconstruya un país sin muros"

La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, ha celebrado la victoria del presidente electo de Chile, José Antonio Kast, por su victoria en las elecciones presidenciales chilenas, donde se ha impuesto este domingo con el 58,61 por ciento de votos, por delante del 41,39 por ciento de la exministra Jeannette Jara.

"Chile dice adiós al comunismo con una aplastante victoria de Kast: el 58,2% de los votos. Nuestra felicitación. Con el deseo de que reconstruya un país sin muros y la mejor relación a los dos lados del Atlántico", ha escrito la dirigente madrileña en un mensaje en la red social 'X'.

El candidato conservador José Antonio Kast ha ganado la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile celebradas este domingo, por lo que el miembro del Partido Republicano sustituirá a Gabriel Boric como presidente de Chile.

En su primer discurso como presidente electo, Kast ha asegurado que será el presidente de "todos" los chilenos, se ha mostrado dispuesto a llegar a acuerdos con todas las formaciones y ha hecho reiteradas menciones a la seguridad, uno de los temas centrales en campaña, y al orden, del que ha dicho "no es un capricho".