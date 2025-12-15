Agencias

Aumentan a siete los muertos por las inundaciones en Bolivia

Guardar

Al menos siete personas han muerto y decenas siguen desaparecidas a causa del desbordamiento del río Piraí por las inundaciones registradas en el interior de Bolivia, que se concentran en el municipio de El Torno, a pocos kilómetros de la ciudad de Santa Cruz.

El viceministro de Defensa Civil, Alfredo Troche, ha afirmado que la situación es "crítica" y que requiere de "acciones inmediatas" dada su peligrosidad, especialmente por el desbordamiento del caudal en la región más poblada del país.

Así, ha lamentado la "catástrofe humanitaria" que atraviesa la zona y ha indicado que está causando "pérdidas de vidas y daños millonarios", por lo que ha confirmado que una veintena de personas están en paradero desconocido a medida que avanzan las labores de búsqueda y rescate.

Troche ha dicho estar "muy consternado" por la gravedad de la situación tras sobrevolar el municipio y ha informado de que se ha reforzado el despliegue de helicópteros para acelerar las evacuaciones.

Asimismo, la oficina del presidente de Bolivia, Rodrigo Paz, ha puesto en marcha una Sala de Crisis y de Situación ubicada en el Palacio de Gobierno para realizar un seguimiento de las tareas de rescate y de control de la situación en las zonas afectadas.

El propio Paz ha dicho estar "trabajando para declarar la emergencia nacional" y ha aseverado que esto "acaba de empezar", según informaciones del diario 'La Razón'. "Estos fenómenos de El Niño y La Niña no se van a ir, y tendremos tres, cuatro y cinco siguientes meses de alto impacto en lluvias y posteriormente de sequías", ha apuntado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

El Tratado de Alta Mar, en vigor en enero para vigilar más allá de las jurisdicciones nacionales

Infobae

Manuel Martos reacciona con alegría a la nueva ilusión de Amelia Bono

El exmatrimonio mantiene un trato cordial y enfocado en la estabilidad de sus hijos tras la separación, según declaraciones a Europa Press, mientras Amelia Bono oficializa su relación con Álex y ambos padres continúan compartiendo actividades familiares y compromisos públicos

Manuel Martos reacciona con alegría

Detenidas seis personas por introducir hachís desde Marruecos mediante helicópteros

La Guardia Civil desmanteló una red dedicada al traslado masivo de droga desde el norte de África utilizando aeronaves, incautó un helicóptero y decomisó más de 650 kilos de sustancia, armas y dinero en varias provincias españolas

Detenidas seis personas por introducir

Santander dedicará más de 1 millón de euros en 2026 a Mercados y Comercio

La modernización de mercados, el apoyo a empresas y la digitalización de servicios públicos serán prioridades en el presupuesto municipal de 2026, según detalló el Ayuntamiento, que subraya el impacto previsto en la economía y el empleo local

Santander dedicará más de 1

La impulsora del 'MeToo' japonés, "agradecida" de estrenar por fin su documental en Japón

Infobae