Argentina emite nueva deuda pública en pesos y dólares para financiar el Tesoro Nacional

Buenos Aires, 15 dic (EFE).- El Ministerio de Economía de Argentina dispuso este lunes la emisión de nuevos instrumentos de deuda pública y la ampliación de emisiones existentes por un monto total que supera los 32 billones de pesos (aproximadamente 21.800 millones de dólares) y los 3.500 millones de dólares.

La norma de las secretarías de Finanzas y de Hacienda, publicada este lunes en el Boletín Oficial, habilita la colocación de cinco nuevos instrumentos en la licitación realizada el 11 de diciembre, incluyendo una Letra del Tesoro Nacional Capitalizable en pesos con vencimiento el 17 de abril de 2026 por hasta 8 billones de pesos de valor nominal original (aproximadamente 5.460 millones de dólares).

Se autorizan, además, dos letras capitalizables adicionales con vencimientos en noviembre de 2026 y mayo de 2027 por hasta 5 billones de pesos cada una (unos 3.412 millones de dólares) y dos instrumentos con ajuste por el Coeficiente de Estabilización de Referencia (CER) por montos equivalentes.

En paralelo, la resolución autoriza ampliaciones de emisiones previas: la Letra Capitalizable con vencimiento en mayo de 2026 se amplía hasta 4,3 billones de pesos (2.933 millones de dólares); la Letra con ajuste CER al mismo vencimiento alcanza los 5 billones; la Letra a tasa TAMAR con vencimiento en agosto de 2026 se amplía a 4,8 billones (3.275 millones de dólares); y la Letra vinculada al dólar estadounidense con vencimiento en abril de 2026 se incrementa hasta 3.555 millones de dólares.

Las emisiones se realizan “en el marco del programa de financiamiento del Tesoro Nacional y cuentan con las autorizaciones presupuestarias correspondientes para el ejercicio 2025”, de acuerdo con la resolución.

Los instrumentos ofrecen distintos perfiles de rendimiento según su indexación, incluyendo tasas capitalizables determinadas por licitación, ajuste por inflación (CER) y cobertura cambiaria. EFE