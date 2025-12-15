Aragón refuerza la promoción de su oferta turística 'premium' en América del Sur y el Caribe

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo y Hostelería, ha participado en las jornadas de profesionales organizadas por Turespaña en Cartagena de Indias (Colombia), donde ha desarrollado una intensa agenda de reuniones y actividades con 37 agencias de viajes de Colombia, Puerto Rico, Perú, Bolivia y Ecuador, todas ellas especializadas en el segmento 'Premium'.

La delegación española ha estado conformada por 25 compañías y destinos como Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Cataluña y País Vasco, ha informado al Gobierno de Aragón.

Estas jornadas directas, coordinadas por la Consejería de Turismo en Miami y con el apoyo de la Consejería en Buenos Aires, se enmarcan en el plan estratégico de marketing de Turespaña y persiguen dinamizar la oferta turística española en los mercados iberoamericanos.

Con esta acción, el Ejecutivo aragonés continúa con la estrategia de promocionar los atractivos culturales, naturales y gastronómicos de Aragón en Hispanoamérica para favorecer la llegada de turistas de estos países, aprovechando la estratégica ubicación entra Madrid y Barcelona y la búsqueda de nuevos destinos y experiencias que el turista hispanoamericano, asiduo de España, ha comenzado a demandar a sus agentes de viajes.

En línea con las nuevas tendencias y demanda de estos mercados, se han presentado sus nuevos productos 'Aragón con Alma' y 'Aragón, experiencias de lujo'.

RELEVANCIA DEL MERCADO LATINOAMERICANO

Para Aragón, el mercado hispanoamericano tiene una relevancia estratégica por los estrechos vínculos culturales, así como por su elevada rentabilidad y alto nivel de gasto en destino.

Se trata, además, de viajeros habituales a España, con una clara preferencia por las experiencias culturales y gastronómicas y con capacidad para viajar a lo largo de todo el año.

En lo que se refiere a datos de viajeros, el conjunto de países hispanoamericanos aportaron más de 66.000 turistas en 2023 y 72.000 en 2024, lo que supone un incremento porcentual respecto a 2019 de un 37%.

En los diez primeros meses de 2025, casi 4,1 millones de viajeros de Iberoamérica han llegado a España, con un gasto medio diario de 308 euros y un incremento interanual del gasto total del +12,3%, hasta 9.892 millones de euros.

La conectividad aérea sigue igualmente en expansión: en 2025, más de 145 rutas enlazan el subcontinente americano con España.