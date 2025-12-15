Agencias

Aragón refuerza la promoción de su oferta turística 'premium' en América del Sur y el Caribe

Guardar

El Gobierno de Aragón, a través de la Dirección General de Turismo y Hostelería, ha participado en las jornadas de profesionales organizadas por Turespaña en Cartagena de Indias (Colombia), donde ha desarrollado una intensa agenda de reuniones y actividades con 37 agencias de viajes de Colombia, Puerto Rico, Perú, Bolivia y Ecuador, todas ellas especializadas en el segmento 'Premium'.

La delegación española ha estado conformada por 25 compañías y destinos como Madrid, Extremadura, Castilla La Mancha, Cataluña y País Vasco, ha informado al Gobierno de Aragón.

Estas jornadas directas, coordinadas por la Consejería de Turismo en Miami y con el apoyo de la Consejería en Buenos Aires, se enmarcan en el plan estratégico de marketing de Turespaña y persiguen dinamizar la oferta turística española en los mercados iberoamericanos.

Con esta acción, el Ejecutivo aragonés continúa con la estrategia de promocionar los atractivos culturales, naturales y gastronómicos de Aragón en Hispanoamérica para favorecer la llegada de turistas de estos países, aprovechando la estratégica ubicación entra Madrid y Barcelona y la búsqueda de nuevos destinos y experiencias que el turista hispanoamericano, asiduo de España, ha comenzado a demandar a sus agentes de viajes.

En línea con las nuevas tendencias y demanda de estos mercados, se han presentado sus nuevos productos 'Aragón con Alma' y 'Aragón, experiencias de lujo'.

RELEVANCIA DEL MERCADO LATINOAMERICANO

Para Aragón, el mercado hispanoamericano tiene una relevancia estratégica por los estrechos vínculos culturales, así como por su elevada rentabilidad y alto nivel de gasto en destino.

Se trata, además, de viajeros habituales a España, con una clara preferencia por las experiencias culturales y gastronómicas y con capacidad para viajar a lo largo de todo el año.

En lo que se refiere a datos de viajeros, el conjunto de países hispanoamericanos aportaron más de 66.000 turistas en 2023 y 72.000 en 2024, lo que supone un incremento porcentual respecto a 2019 de un 37%.

En los diez primeros meses de 2025, casi 4,1 millones de viajeros de Iberoamérica han llegado a España, con un gasto medio diario de 308 euros y un incremento interanual del gasto total del +12,3%, hasta 9.892 millones de euros.

La conectividad aérea sigue igualmente en expansión: en 2025, más de 145 rutas enlazan el subcontinente americano con España.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Director de RAE niega irregularidades en elección de Panamá para acoger Congreso de Lengua

Infobae

Muere el actor Peter Greene, intérprete de Pulp Fiction, a los 60 años

Infobae

La UE amplía el marco de sanciones a Bielorrusia para castigar las acciones híbridas

Infobae

Autoridades portuguesas y españolas buscan a tres pescadores indonesios tras naufragio

Infobae

Guinea-Bisáu suspende sus actividades en la Comunidad de Países de Lengua Portuguesa

Infobae