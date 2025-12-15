Albares felicita a Kast por triunfo electoral en Chile y desea trabajar con nuevo Gobierno

Bruselas, 15 dic (EFE).- El ministro español de Exteriores, José Manuel Albares, felicitó este lunes al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en las elecciones presidenciales de Chile y expresó la voluntad del Gobierno de España de trabajar "lo más estrechamente posible" con el próximo Ejecutivo chileno.

"Quiero felicitar al ganador de esas elecciones, José Antonio Kast, y desde luego, el Gobierno de España se dispone, y esa es nuestra voluntad, a trabajar lo más estrechamente posible, como hicimos con el Gobierno anterior, con el nuevo Gobierno de Chile, en beneficio de la amistad y de la hermandad", declaró a su llegada a la reunión de titulares de Exteriores de la Unión Europea (UE) que se celebra hoy en Bruselas.

Agregó que los "lazos" de España con el pueblo chileno, "como con todos los países de América Latina, son lazos fraternales, y también en beneficio del progreso de la Comunidad Iberoamericana".

"Como saben, España tiene en estos momentos la Secretaría 'pro tempore' y el próximo 4 y 5 de noviembre se celebrará en Madrid la Cumbre Iberoamericana", comentó.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile derrotando por un amplio margen a Jeannette Jara, exministra de Trabajo del actual mandatario, Gabriel Boric, con más del 99 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,18 % de los votos frente al 41,82 % de la exministra de Boric, de 51 años.

El presidente electo, que hizo campaña a favor de la continuidad del general Augusto Pinochet (1973-1990) en el plebiscito de 1988, es el primer pinochetista en llegar a La Moneda desde el retorno a la democracia. EFE

(vídeo)