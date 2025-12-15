Abril de luto: Murieron dos mitos del fútbol y Augusta coronó a McIlroy

Luis Alejandro Amaya E.

Redacción Deportes, 15 dic (EFE).- En abril murieron dos mitos argentinos, uno que revolucionó el oficio de guardameta y el papa Francisco, el más futbolero de todos sus antecesores; fue coronado en Augusta del norirlandés Rory McIlroy y otro éxito sumaron los kenianos en el Maratón de Boston.

Hugo Orlando Gatti, el más carismático de los guardametas de Boca Juniors en la década de los años 70 y 80, murió el 20 de abril en Buenos Aires a la edad de 80 años.

Gatti, quien innovó en la posición de arquero con un estilo que combinaba arrojo, desparpajo, habilidad para salir de su área con el balón atado a sus botas, jugó más de 400 partidos con Boca Juniors.

'El Loco' por su sello irreverente para desafiar, e intimidar al rival, llevó al delirio al público, pasó dos meses internado en un hospital de la ciudad de Buenos Aires.

Protagonizó polémicas con Diego Maradona, ensalzó a Pelé y aseguró que Lionel Messi tuvo la suerte de jugar ante rivales que nunca le propinaron patadas al marcarlo.

Jorge Bergoglio, el papa Francisco que nunca escondió su pasión por el fútbol y su amor por San Lorenzo, murió el 21 de abril por un ictus. Pasó una larga convalecencia por una neumonía bilateral que lo tuvo apartado de sus deberes por cerca de tres meses.

Nueve meses después de ser proclamado como papa, el 13 de marzo de 2013, San Lorenzo se coronó campeón del Torneo Inicial argentino el 15 de diciembre y levantó su primera Copa Libertadores el 13 de agosto de 2014, dos títulos acreditados por los hinchas del club a sus 'privilegiadas conexiones espirituales' con Bergoglio.

Durante su pontificado, Francisco recibió en el Vaticano a decenas de directivos de clubes e ídolos como Maradona, Messi,Ronaldinho Gaúcho, Gianluigi Buffon y Carlos Valderrama.

Y la undécima fue la vencida para el golfista norirlandés Rory McIlroy en el Masters de Augusta de golf, que terminó el día 14.

McIlroy completó su anhelado ‘Grand Slam’ al conquistar los cuatro ‘grandes’ del golf, luego de terminar el torneo con un acumulado de -11 y ganar al británico Justin Rose en el desempate final.

El 10 de abril, en el minuto 72, el árbitro uruguayo Gustavo Tejera suspendió el partido de la segunda fecha del grupo E de la Copa Libertadores en Santiago entre Colo Colo y el Fortaleza brasileño por invasión del terreno de decenas de fanáticos.

No había garantías para la seguridad de nadie en la cancha, y la invasión que generó preocupantes disturbios fue achacada a la muerte, antes del partido y en alrededores del estadio Monumental, de dos jóvenes hinchas.

Las autoridades determinaron que hubo un desmedido uso de la fuerza por parte de las autoridades desplegadas en el estadio capitalino. EFE

