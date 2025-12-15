18-16. Los Seahawks derrotan a los Colts en el debut del abuelo Philip Rivers

Redacción Deportes, 14 dic (EFE).- Los Seattle Seahawks derrotaron este domingo de manera dramática 18-16 a los Indianapolis Colts en el debut del abuelo Philip Rivers, quarterback de 44 años, en la semana 15 de la temporada de la NFL.

Rivers, de Colts, se unió a Brett Farve, leyenda de los Green Bay Packers, como los únicos abuelos en conectar un envío de anotación en la NFL.

Seattle, que llegó a 11 triunfos y 3 derrotas, sigue a la caza del primer lugar de la Conferencia Nacional, mientras que los Colts quedaron con marca de 8-6, fuera de los puestos de playoffs en la Conferencia Americana.

La atención del juego estuvo sobre la vuelta a la actividad de Philip Rivers, quien tiene 10 hijos y un nieto, se retiró en el 2020 luego de 17 temporadas en la NFL, pero el martes pasado anunció su regreso ante las lesiones de Daniel Jones y Anthony Richardson, los dos principales quarterbacks de los Colts.

Philip Rivers no jugaba desde enero de 2021, cuando al mando del ataque de Indianápolis cayó ante los Buffalo Bills en partido de la ronda de comodines de la temporada 2020.

Rivers no decepcionó, sumó 120 yardas y un envío de anotación.

Aunque sufrió en el comienzo, en el que se le notó lento, padeció un par de resbalones y una captura, pero poco a poco el veterano tomó consistencia para llevar a su ofensiva a terreno de gol de campo, donde el pateador Blake Grupe convirtió.

El mariscal de campo, que ha sido ocho veces Pro Bowl, mejoró su precisión en el cierre del segundo cuarto y conectó un envío a las diagonales con Josh Downs, en el que fue el pase de touchdown número 422 de su carrera en temporada regular.

La inoperante ofensiva de los Seahawks solo sumó en la primera mitad con un par de patadas de tres puntos de Jason Myers, que envió el juego al descanso 6-13 a favor de los Colts.

En el inicio del tercer cuarto Seattle se acercó 9-13 con otro gol de campo de Myers, misma vía con la que tomaron ventaja gracias a dos goles de campo más, 12-15 en el arranque del último periodo.

La efectividad de Rivers se apagó en la segunda mitad, regresaron los problemas de comunicación con su centro, pero los Colts se mantuvieron en el juego gracias a su defensiva.

En su serie final, Rivers llevó a los Colts al terreno rival y dejó el balón para que Blake Grupe pateara un gol de campo de 60 que les dio la ventaja 15-16 a un minuto del final, tiempo suficiente para que Jason Myers conectara su sexto gol de campo, ahora de 56 yardas, para dar la victoria a los Seahawks 18-16.

Resultados de la semana 15 de la temporada de la NFL:

Jueves 11.12: Buccaneers 28-29 Falcons.

Domingo 14.12: Bears 31-3 Browns, Bengals 0-24 Ravens, Chiefs 13-16 Chargers, Patriots 35-31 Bills, Giants 21-29 Commanders, Eagles 31-0 Raiders, Jaguars 48-20 Jets, Texans 40-20 Cardinals, Seahawks 18-16 Colts, Broncos-Packers, Rams-Lions, Saints-Panthers, 49ers-Titans, Cowboys-Vikings.

Lunes 15.12: Steelers-Dolphins. EFE