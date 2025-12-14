Zenet: "Siempre he andado por la frontera, es la primera vez que canto un tango de verdad"

Guillermo Cabellos

Barcelona, 14 dic (EFE).- El músico español Zenet publica 'Las manos y la voz', un álbum de raíces folclóricas con el que deja de andar "por la frontera" de los sonidos para adentrarse de lleno en el tango, la bossa nova o el bolero, explica en una entrevista con EFE.

Zenet (Málaga, 1967) había transitado en sus ocho trabajos anteriores por un jazz que se desviaba hacia todo tipo de folclores, de lo argentino a lo caribeño y de lo estadounidense a lo español, algo marcado siempre por la guitarra de su amigo José Taboada, fallecido hace dos años.

"Taboada podía darte, en una nota de un acorde, una evocación a Argentina y en otra, en el siguiente acorde, una a Brasil. Eso es muy difícil conseguir en otro sitio, así que me planteé ir a la pureza del sonido", cuenta el cantante, quien en 'Las manos y la voz' fue a buscar un guitarrista para cada canción.

Así, el argentino Raúl Kiokio presta sus manos para los tangos 'Agárrate a esta canción' y 'Tango para Baudelaire'; Arturo Lledó, guitarrista español criado en Brasil, está detrás de la bossa 'Mensajes borrados'; el español Diego García, artísticamente Twanguero, pone la guitarra en 'Tan lejos, tan cerca', un swing de sonido Tex-Mex fronterizo; el cubano Dayan Abad acompaña en el bolero 'Nos fuimos' y el español Dani Casares se adentra en 'Un fado que más da'.

"En toda mi carrera, quizás por la presencia de José Taboada y su manera de tocar la guitarra tan evocadora y sugerente, yo siempre he andado por la frontera de los sitios. Ahora es la primera vez que se me ha ocurrido cantar un tango de verdad o que me he acercado al sonido puro de la bossa nova de Stan Getz o Toquinho", explica Zenet.

El compositor también cuenta que en este trabajo se volcó en "hacer cada una de las canciones como si fueran un capítulo de una novela", lo que da "una coherencia general y una coherencia interna".

En cuanto a la temática, no se desprende del amor, aunque insiste en que este es "una excusa para hablar de la condición humana".

"Hablando del amor, hablas de tu inseguridad, hablas de la pereza que te da cierta cosa, hablas de una historia que nunca pudo ser porque no te atreviste. Al fin y al cabo estás hablando de ti y, por ende, de la condición humana", explica.

Para las letras, Zenet se rodeó de poetas, en un trabajo coral que lleva a la construcción de estrofas y estribillos concienzudamente elaborados.

"Siempre he pensado que una canción es una síntesis de un pensamiento mucho mayor que tú tienes que resumir en estrofa y estribillo. Si la canción en sí es ya una síntesis, el estribillo es una síntesis de una síntesis. Mis queridos poetas y yo le hemos dado muchísimas vueltas", admite el músico.

En cuanto al título de este noveno trabajo de estudio, Zenet explica que nace del fanzine con el que acompaña la versión física del disco. El músico, que también se ha adentrado en las artes plásticas, ilustra las letras de las doce canciones con un collage.

"Lo que es tan etéreo como la música, al final, le he puesto materia. Lo he recortado, pegado y lo he convertido en algo concreto. Y de alguna manera es un punto de encuentro de las distintas artes", cuenta Zenet, quien además confeccionó la portada del álbum con un cuadro propio.

Sobre la presentación en directo de 'Las manos y la voz', adelanta que lo hará tanto con una formación completa de diez músicos, como con bandas más reducidas, y desvela que por primera vez llevará dos guitarras.

"Eso me va a dar dos colores diferentes. Uno más tanguero, Raúl Kiokio, y otro más swinguero, Julián Olivares. Aunque creo que los mezclaré ", concluye. EFE

