Ucrania derriba 110 drones rusos en ataque contra el norte, sur y este del país

Berlín, 14 dic (EFE).- Las defensas antiaéreas de Ucrania derribaron anoche 110 drones rusos durante un ataque contra el norte, sur y este del país, si bien se registraron impactos de un misil y de diez vehículos aéreos no tripulados en seis lugares, informó la Fuerza Aérea en su parte diario.

Rusa atacó Ucrania con un misil balístico Iskander-M y con 138 drones de ataque del tipo Shahed, Gerbera y otros tipos.

Según datos preliminares, Ucrania logró derribar 110 drones en el norte, sur y este del país.

Sin embargo, se registraron impactos de un misil y de 10 drones de ataque en seis ubicaciones, admitió la Fuerza Aérea, que advirtió que el ataque aún perdura y que actualmente permanecen en el espacio aéreo alrededor de 18 drones rusos. EFE

