Ucrania asegura haber atacado una refinería y un depósito de combustible en Rusia

Berlín, 14 dic (EFE).- Ucrania aseguró este domingo que ha atacado con éxito una refinería y un depósito de combustible en territorio ruso, además de otros objetivos en los territorios ocupados.

El Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas ucranianas informó en su cuenta de Telegram de que han sido alcanzados la refinería de Afipskiy, en Krasnodar, un depósito de combustible en Uryúpinsk, en Volgogrado, y varios objetivos del enemigo en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania.

"En el marco de las medidas para reducir el potencial ofensivo del enemigo y dificultar el apoyo logístico de las unidades militares de las fuerzas de ocupación rusas, unidades de las Fuerzas de Defensa de Ucrania alcanzaron las instalaciones de la refinería de petróleo de Afipskiy", indicó el Estado Mayor General.

En la zona del objetivo se registraron explosiones y un incendio "de gran magnitud", aseguró.

Además, fue alcanzado el depósito de combustible Uryúpinskaya, donde también se registraron explosiones e incendio.

Asimismo, en la región oriental de Donetsk fueron alcanzados el sistema de guerra electrónica “Volna-2”, dos puestos de mando de distintas unidades de la 76ª División de Asalto Aerotransportado de los ocupantes, otra estación de guerra electrónica, así como la estación de radar “Imbir”, según el Estado Mayor General.

Según la misma fuente, en las zonas ocupadas de la región sureña de Zaporiyia fueron alcanzados el sistema de misiles antiaéreos “Tor-M2” y un laboratorio ruso de sistemas no tripulados, y en Crimea dos bases de combustibles y lubricantes, la estación de radar “Kasta-2E2” y un componente "de alto valor" para los sistemas de defensa aérea S-300/S-400: la estación de radar 96L6E. EFE