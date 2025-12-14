Tusk condena el ataque antisemita en Sídney y expresa solidaridad polaca con Australia

Berlín, 14 dic (EFE).- El primer ministro polaco, Donald Tusk, condenó este domingo el ataque antisemita en Sídney durante Janucá y afirmó que Polonia está con Australia en este momento de dolor.

"Mis más profundas condolencias a las familias de las víctimas del terrible atentado terrorista en Bondi Beach, en Sídney. El antisemitismo, dondequiera que aparezca, conduce a actos criminales. Hoy, Polonia está con Australia en este momento de dolor", escribió en la red social X.

La Policía australiana dijo este domingo que el tiroteo en Bondi Beach, que ha dejado al menos 12 fallecidos y 29 heridos, ha sido "un ataque terrorista", que el gobierno local afirmó fue dirigido "contra la comunidad judía".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido. EFE