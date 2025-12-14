Trabajo se reúne este lunes con CCOO y UGT para cerrar las negociaciones sobre los permisos por duelo

El Ministerio de Trabajo ha convocado para mañana lunes 15 de diciembre a los sindicatos CCOO y UGT para cerrar las negociaciones sobre la ampliación del permiso por fallecimiento de un familiar y la implantación de un nuevo permiso para cuidados paliativos.

De esta manera, el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, se reunirá a las 17.00 horas con representantes de ambos sindicatos en un encuentro en el que no estará la CEOE, después de que la cartera liderada por Yolanda Díaz cerrara la negociación con la patronal española ante su actitud "del no a todo".

El Ministerio de Trabajo quiere ampliar hasta 10 días el permiso por fallecimiento del cónyuge, pareja de hecho o parientes hasta el segundo grado de consanguinidad y que se pueda disfrutar hasta que hayan transcurrido cuatro semanas del fallecimiento en días continuados o discontinuos, mientras que plantea dar hasta 15 días para el nuevo permiso de cuidados paliativos del cónyuge, pareja de hecho o parientes también hasta el segundo grado por consanguinidad.

Para ello, se ha reunido en dos ocasiones con los representantes sindicales y patronales en la mesa de diálogo para negociar las medidas. Sin embargo, tras la última reunión de principios de diciembre, Trabajo decidió cerrar el diálogo tripartido por la "insensibilidad" de la CEOE en las negociaciones, al igual que pasó previamente con la mesa para la reforma de la ley de prevención de riesgos laborales tras 20 meses de negociaciones.

"El lunes cerraremos esta mesa (la de permisos por duelo) en nuestro país con los sindicatos en España y daremos una buena noticia (...) Vamos a cerrar el año con esta materia y España va a legislar ganando nuevos derechos, en este caso, los permisos por duelo y cuidados paliativos", destacó Yolanda Díaz hace unos días.

Los sindicatos UGT y CCOO también han trasladado su confianza en cerrar un acuerdo con Trabajo y han instado al Parlamento a apoyar esta reforma de los permisos.

CEOE ASEGURA QUE NO FUE UNA NEGOCIACIÓN

Por su lado, CEOE y Cepyme se han defendido de las críticas del departamento de Yolanda Díaz en un comunicado, en el que aseguraron que la mesa de permisos por duelo "no se ha tratado en ningún momento de una mesa de negociación".

En cualquier caso, las organizaciones empresariales han asegurado que no pueden asumir la propuesta de Trabajo sobre permisos "en ninguno de sus extremos", tal y como se le informó al Ministerio en un documento de consideraciones técnicas y de propuestas de mejora que le remitieron el pasado 11 de noviembre, a fin de mantener "un diálogo constructivo".

Para CEOE y Cepyme, los planteamientos de Trabajo suponen un nuevo intento de trasladar a las empresas "el coste y la responsabilidad de políticas públicas sobre cuidados que corresponde asumir a la Administración".

PROPUESTA DE TRABAJO

Junto a la ampliación de los permisos por fallecimiento de un familiar y el nuevo para cuidados paliativos, otra de las novedades del real decreto que Trabajo quiere impulsar es la incorporación de un permiso de un día para acompañar a una persona cuando vaya a recibir la eutanasia y al que tendrá derecho cualquier trabajador que haya sido designado por ésta para acompañarla, independientemente de si hay o no parentesco.

Sobre el permiso por fallecimiento, la ampliación hasta 10 días para cuidado de un familiar incluye tanto a hijos, como a nietos y también a abuelos. Sin embargo, Trabajo mantiene los dos días actuales de permiso por fallecimiento de un familiar hasta el segundo grado de afinidad (cuñados y abuelos del cónyuge), ampliables otros dos en caso de desplazamiento.

Actualmente, los trabajadores tienen derecho a dos días de permiso por fallecimiento de familiar de primer y segundo grado de consanguinidad (padre, hijos, hermanos, abuelos y nietos), que puede ampliarse hasta cuatro si necesitan desplazarse a otra localidad.

Por su lado, según la propuesta de Trabajo, el nuevo permiso por cuidados paliativos podrá dividirse a voluntad de la persona trabajadora, en dos fracciones, en un periodo de tres meses, a contar desde el primer día en la que la persona trabajadora se acoge a dicho permiso y hasta la fecha de fallecimiento de la persona que precisa de dichos cuidados.

Sólo se podría hacer uso de este permiso una única vez respecto de la persona que precise de los cuidados paliativos, sin perjuicio del derecho de la persona trabajadora a acogerse, además y durante ese periodo, a los permisos por hospitalización o intervención quirúrgica sin hospitalización si el paciente estuviera recibiendo los cuidados paliativos en régimen de atención domiciliaria.

Además, el texto recoge la ampliación del derecho a la reducción de jornada trabajo, con la disminución proporcional del salario entre, al menos, un octavo y un máximo de la mitad de la duración de aquella, a quien precise encargarse del cónyuge o pareja de hecho, o de un familiar hasta el segundo grado de consanguinidad, que precise de cuidados paliativos, tanto en régimen de atención hospitalaria como domiciliaria.