Temas del día de Internacional de domingo 14 de diciembre (19:00 GMT)

CHILE ELECCIONES

Santiago - La normalidad es la nota más destacada en el arranque de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Chile, donde más de quince millones de electores están llamados a elegir entre la candidata del centro-izquierda, Jeannette Jara, y el ultraderechista José Antonio Kast, favorito en los pronósticos.

UCRANIA GUERRA

Berlín- El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, se reunió este domingo en Berlín con los emisarios del presidente Donald Trump, el yerno de éste, Jared Kushner, y su representante especial para misiones de paz, Steve Witkoff, con quienes negocia el plan de 20 puntos para un alto el fuego y las garantías de seguridad que exige a EE.UU.

- La idea de crear una “zona desmilitarizada” o una “zona económica libre” en el Donbás es recibida con escepticismo y desconfianza por los ucranianos, que creen que solo daría a las tropas invasoras una mayor ventaja en el campo de batalla, mientras que Kiev se encuentra bajo una doble presión de Washington y Moscú para ceder territorios en la región oriental. Por Rostyslav Averchuk (texto)

- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hace un guiño al Kremlin al normalizar las relaciones con su principal aliado, Bielorrusia, a través del levantamiento de sanciones. (Texto)

AUSTRALIA ATENTADO

Sídney - El primer ministro australiano, Anthony Albanese, calificó este domingo como "acto de terrorismo y antisemitismo" el tiroteo contra un acto de celebración de la comunidad judía en una popular playa de Sídney que deja al menos 12 fallecidos, entre ellos un presunto asaltante, y una treintena de heridos.

HONDURAS ELECCIONES

Tegucigalpa - El entusiasmo con el que más de tres millones de hondureños acudieron a las urnas el pasado 30 de noviembre contrasta, dos semanas después, con un creciente descontento por la ausencia de resultados oficiales, en un lento y ajustado escrutinio bajo acusaciones de irregularidades y fallas en el sistema. Por Germán Reyes

VENEZUELA CRISIS

Caracas - Familiares de presos políticos y activistas de derechos humanos venezolanos instalan una mesa navideña simbólica con los nombres de todos estos detenidos y exigen su liberación.

ISRAEL PALESTINA

Jerusalén - Israel mantiene sus ataques ocasionales pese al alto el fuego contra la Franja de Gaza, donde más de 70.600 palestinos han sido asesinados y más de 171.095 han resultado heridos desde el inicio de la ofensiva en octubre de 2023.

TAILANDIA CAMBOYA

Nom Pen/Bangkok - Camboya ha suspendido los viajes terrestres en la frontera con Tailandia, dejando a miles de personas varadas en ambos países, mientras este domingo continúan los enfrentamientos en la divisoria, cuando se cumple una semana de combates que se saldan con 33 muertos y más de 200 heridos.

CHINA CINE

Pekín - Con Zootrópolis 2 arrasando en la taquilla china y rompiendo récords de recaudación, algunas salas del país asiático se han convertido estos días en un pequeño Zootrópolis real: pases donde los espectadores entran con sus perros a ver la película, un fenómeno que ha desatado entusiasmo en redes y polémicas sobre bienestar animal.

CUBA CINE

La Habana - Para el director cubano Fabien Pisani este festival de cine de La Habana resultó contradictorio. Se exhibió su documental sobre la censura al reguetón en la isla, pero no uno sobre el cantautor Pablo Milanés, que en sus últimos años se distanció de la revolución. "Lo que más molestaba de él era la sinceridad", asegura Pisani en entrevista con EFE.

ESPECIALES

La agencia EFE ha comenzado a enviar a sus abonados a partir de este domingo una serie de temas con la guía ESPECIAL 2025, en el que se destacarán los principales asuntos, noticias, protagonistas y acontecimientos que tuvieron mayor relevancia a lo largo del año.

