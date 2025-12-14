Tailandia dice que solo una paz "genuina" y "basada en acciones" tendrá compromiso "inquebrantable"

El ministro de Exteriores de Tailandia, Sihasak Phuangketkeow, ha manifestado este sábado la voluntad del Gobierno del país de firmar la paz en la región, siempre y cuando se trate de un acuerdo "genuino" y "transparente", después de que el primer tailandés, Anutin Charnvirakul, anunciase que no respondería a la oferta de alto el fuego con Camboya, sino que continuaría atacando hasta que "termine la amenaza" contra el país.

"Reafirmo el compromiso inquebrantable de Tailandia con la paz. Pero la paz debe ser genuina, sostenible y cimentada en acciones que cumplan los acuerdos, no en palabras vacías", ha expresado Phuangketkeow en una publicación en X.

El titular de Exteriores tailandés ha subrayado asimismo la "moderación" con la que el país ha actuado en el marco de los enfrentamientos con la vecina Camboya, si bien ha advertido de que no ignorarán "las reiteradas infracciones (...) que han herido a (sus) soldados y amenazado a (sus) civiles". "No son accidentes", ha sentenciado.

Así las cosas, el ministro ha defendido que "las acciones de Tailandia han sido estrictamente proporcionadas y dirigidas únicamente a objetivos militares" y ha reiterado su "disposición a cooperar con una verificación transparente e independiente para despolitizar la cuestión y generar confianza".

Phuangketkeow ha subrayado además el rol de Estados Unidos como mediador entre las partes, agradeciendo su "comprensión de la posición y las preocupaciones de Tailandia" y su "compromiso constructivo (...) para promover la desescalada y un camino creíble hacia una paz duradera" en la frontera entre Tailandia y Camboya.

Estas declaraciones llegan poco después de que el primer ministro del país desmintiese este mismo sábado al presidente estadounidense, Donald Trump, quien la noche anterior indicó que los enfrentamientos se habían reanudado tras una explosión accidental de una mina que alcanzó a militares tailandeses.

"Definitivamente esto no ha sido ningún accidente", aseguraba Charnvirakul antes de avisar de que Tailandia "seguirá ejecutando sus acciones militares hasta que perciba que ha terminado la amenaza contra este país y su gente, y las operaciones que hemos lanzado esta mañana hablan por sí mismas".

Poco después, y ya en declaraciones recogidas por el diario 'Khaosod', Anutin terminó de confirmar su posición: "No hay negociaciones de alto el fuego, y todavía no es la hora de emprenderlas".

Su homólogo camboyano, en cambio, sí que ha aceptado la tregua mediada por el primer ministro de Malasia, Anwar Ibrahim, que planteaba el comienzo del cese de hostilidades sobre las 16.00, hora en España peninsular y Baleares, pero el país ha cerrado la frontera con Tailandia en el fragor de los combates.