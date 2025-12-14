Agencias

Sudáfrica se solidariza con Australia por los "ataques terroristas" de Sídney

Johannesburgo, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Sudáfrica manifestó este domingo su solidaridad con Australia por el tiroteo en una playa de Sídney, que ya ha causado 12 muertos y 29 heridos y que calificó como "ataques terroristas".

En un comunicado, el Ministerio de Relaciones Internacionales y Cooperación expresó sus "más sinceras condolencias y su más sentido pésame al pueblo y al Gobierno de la Mancomunidad de Australia tras los trágicos ataques terroristas en Sídney".

"Acompañamos en nuestro pesar a todos los afectados, especialmente a las familias y amigos de las víctimas. Condenamos esta violencia sin sentido, que parece haber tenido como objetivo a los fieles judíos mientras encendían velas de Janucá (festividad judía) en la playa de Bondi", subrayó.

El Gobierno sudafricano enfatizó que "no hay justificación para el terrorismo ni para los ataques contra ningún grupo por motivos de fe o identidad".

"Sudáfrica -concluyó- se solidariza con Australia en este período de duelo y dolor".

Las autoridades australianas confirmaron este domingo la muerte de 12 personas, incluido uno los presuntos agresores, en la playa de Bondi, al este de Sídney, después de que se produjera un tiroteo que obligó a acordonar la zona y que ha dejado al menos 29 heridos. EFE

