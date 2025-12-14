Agencias

Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia

Guardar

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido precaución y que se sigan las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Protección Civil ante los avisos rojos por lluvias activos en Valencia y Almería.

"Mucha precaución ante las tormentas y el fuerte temporal que está afectando a Valencia y Almería, con posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces", ha escrito el presidente en su perfil de X este domingo.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas por el temporal que azota principalmente a las provincias de Valencia, donde en su litoral se ha activado la alerta roja este domingo durante la tarde, noche y la próxima madrugada por el desarrollo de tormentas en tierra, y Almería, donde los acumulados pueden alcanzar los 120 litros por metro cuadrado.

Temas Relacionados

EuropaPress

Últimas Noticias

Pedro Sánchez considera "inaceptables" los ataques de EE.UU. contra lanchas en el Caribe

Infobae

Decomisan en el norte de Ecuador 555 kilos de cocaína que estaban ocultos en un camión

Infobae

María Corina Machado tendrá una calle en la ciudad española de Valladolid

Infobae

Autoridades iraníes confirman la detención de la Nobel de la Paz Narges Mohammadi

Infobae

Nueva York despierta con la primera nevada de la temporada

Infobae