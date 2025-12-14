Sánchez pide precaución y seguir las indicaciones de Protección Civil ante los avisos por lluvias en Almería y Valencia

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha pedido precaución y que se sigan las indicaciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y de Protección Civil ante los avisos rojos por lluvias activos en Valencia y Almería.

"Mucha precaución ante las tormentas y el fuerte temporal que está afectando a Valencia y Almería, con posibles inundaciones y crecidas repentinas de cauces", ha escrito el presidente en su perfil de X este domingo.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que evite desplazamientos innecesarios en las zonas afectadas por el temporal que azota principalmente a las provincias de Valencia, donde en su litoral se ha activado la alerta roja este domingo durante la tarde, noche y la próxima madrugada por el desarrollo de tormentas en tierra, y Almería, donde los acumulados pueden alcanzar los 120 litros por metro cuadrado.