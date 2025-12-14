Policía portuguesa detiene a hombre próximo a Sissoco Embaló y decomisa 5 millones euros

Lisboa, 14 dic (EFE).- La Policía Judicial (PJ) de Portugal detuvo la pasada madrugada en la base militar de Figo Maduro, junto al aeropuerto de Lisboa, a un extranjero, identificado por medios lusos como un hombre próximo al depuesto presidente de Guinea-Bisáu Umaro Sissoco Embaló, acusado de blanqueo, y se incautó de 5 millones de euros, informó este domingo ese cuerpo en un comunicado.

La PJ no dio detalles sobre el sospechoso y se limito a indicar que se trata de un extranjero que llegó en un vuelo procedente del país africano, que es excolonia portuguesa.

El arrestado es sospechoso de contrabando y blanqueo de dinero, y en su equipaje las autoridades de Portugal hallaron unos cinco millones de euros en efectivo.

La PJ apuntó que una denuncia anónima desencadenó las diligencias llevadas a cabo entre la noche del sábado y la pasada madrugada.

El vuelo donde se trasladó el detenido estaba clasificado inicialmente como militar y se había informado a las autoridades aeronáuticas de que tenía previsto seguir su trayecto desde Lisboa a Beja, en el sur de Portugal, aunque al final la PJ comprobó que tanto su naturaleza como el destino eran diferentes.

Ahora el arrestado debe comparecer para un primer interrogatorio judicial para que se apliquen medidas cautelares.

Medios lusos precisaron que el detenido es una figura próxima a Sissoco Embaló y algunos, como la CNN Portugal, incluso señalan que se trataría de la mano derecha el presidente derrocado. El sospechoso habría viajado al país ibérico en un jet privado, junto con la mujer del exmandatario, aunque ella no llegó a ser detenida, dice la prensa.

Guinea-Bisáu sufrió un golpe de Estado el pasado 26 de noviembre, que derrocó a Sissoco Embaló, y desde entonces gobierna en el país una junta castrense.

Los militares justificaron la toma del poder por la supuesta "existencia de un plan de desestabilización mediante el narcotráfico, la manipulación electoral, la incitación al odio y el descubrimiento de un depósito clandestino de armas".

El golpe tuvo lugar un día antes del anuncio de los resultados provisionales de las elecciones presidenciales y legislativas del 23 de noviembre.

El 27 de noviembre, el general Horta N'ta, exjefe del Estado Mayor de Sissoco Embaló, fue nombrado "presidente de transición" por un año.

Tanto Sissoco Embaló, que huyó a Senegal tras el golpe y, desde allí, viajó a República del Congo, y su principal rival, Fernando Dias da Costa, refugiado en la Embajada de Nigeria, se habían atribuido la victoria en los comicios.

Guinea-Bisáu es considerado uno de los países más inestables de África: desde su independencia de Portugal en 1974 ha sufrido cuatro golpes exitosos (1980, 1998/99, 2003 y 2012). EFE