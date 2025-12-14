Policía lusa propuso en 2025 la cancelación de 1.000 títulos de residencia irregulares

Lisboa, 14 dic (EFE).- La Policía de Seguridad Pública portuguesa (PSP), encargada del control fronterizo, presentó en 2025 más de 1.000 solicitudes de cancelación de títulos de residencia de migrantes que entraron a Portugal por el aeropuerto de Lisboa, informó este domingo ese cuerpo en un comunicado.

Esas propuestas de cancelación fueron enviadas a la Agencia para la Integración, Migraciones y Asilo (AIMA), que es la entidad portuguesa encargada de ese tipo de decisiones administrativas.

La PSP explicó que esas solicitudes fueron resultado del trabajo diario que desarrolla en el control de documentación, la comprobación de la autenticidad de los títulos de residencia y la detección de situaciones irregulares "que puedan afectar a la seguridad interna y la integridad del sistema de inmigración".

Entre los motivos más frecuentes para pedir la cancelación está el uso de documentos falsos u obtenidos de forma fraudulenta o la presentación de títulos obtenidos mediante declaraciones engañosas, así como casos donde se han identificado conductas incompatibles con las reglas para la permanencia legal en suelo portugués.

En el último año, el Gobierno del primer ministro de Portugal, Luís Montenegro (centroderecha), ha endurecido la política migratoria, con la ya promulgada Ley de Extranjeros, que, entre otros, pone límites a la reagrupación familiar de los migrantes y dificulta la obtención de la residencia para los nacionales de países de lengua portuguesa.

El Ejecutivo también ha lanzado una propuesta, que fue aprobada en el Parlamento, para modificar la Ley de Nacionalidad con el fin de poner trabas para lograr el pasaporte portugués y sobre la que se espera que el Tribunal Constitucional se pronuncie a principios de esta semana, después de una solicitud del Partido Socialista (PS). EFE