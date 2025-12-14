Peña felicita a Kast y confía trabajar juntos para fortalecer amistad de Paraguay y Chile

Asunción, 14 dic (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, felicitó este domingo al ultraderechista José Antonio Kast por su triunfo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y dijo esperar que trabajen juntos para "fortalecer aún más la amistad" entre sus países.

"Mis sinceras felicitaciones al pueblo chileno por la ejemplar jornada democrática y al apreciado @joseantoniokast por su elección como presidente de Chile", escribió Peña en su cuenta de X, tan pronto trascendieron los resultados del proceso celebrado en esta jornada.

El gobernante, según la publicación, confió en que trabajarán " juntos para fortalecer aún más la amistad y cooperación" entre sus naciones.

Kast ganó este domingo las elecciones presidenciales de Chile, derrotando por un amplio margen a la izquierdista Jeannette Jara, con el 83,4 % de los votos escrutados.

Según los datos preliminares del Servicio Electoral (Servel), el exdiputado ultracatólico, de 59 años, obtiene el 58,61 % de los votos frente al 41,39 % de la exministra de Gabriel Boric, de 51 años.

El fundador del Partido Republicano ganó en las 16 regiones del país, incluido bastiones de izquierda como Valparaíso y la Región Metropolitana, que alberga la capital, y arrasó en las zonas mineras del norte y las agrícolas del sur.

Es la segunda victoria más amplia desde el retorno a la democracia, después del triunfo por 24,3 puntos de la expresidenta progresista Michelle Bachelet sobre la conservadora Evelyn Matthei en 2013.

Padre de 9 hijos y ferviente católico, Kast recibirá la banda presidencial el 11 de marzo en manos del progresista Gabriel Boric, su contrincante en las elecciones de 2021 y contra el que perdió por amplio margen hace cuatro años. EFE

