Paraguay reafirma "enérgico repudio a toda forma de terrorismo y antisemitismo"

Asunción, 14 dic (EFE).- El Gobierno de Paraguay reafirmó este domingo su "enérgico repudio a toda forma de terrorismo y antisemitismo", al reaccionar al ataque ocurrido en la playa de Bondi, en el este de Sídney, donde dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud, lo que causó 16 fallecidos, incluida una niña de 10 años, y 40 heridos, entre ellos cuatro menores.

"El Paraguay expresa su más firme condena al ataque terrorista perpetrado hoy en Bondi Beach, Australia, contra la comunidad judía durante la celebración de Janucá", publicó el Ministerio de Relaciones Exteriores desde Asunción en su cuenta en X.

En ese sentido, el país suramericano, uno de los aliados en Suramérica del Gobierno de Benjamín Netanyahu, extendió sus "condolencias a las familias de las víctimas y su solidaridad con el pueblo judío y el Estado de Israel".

Igualmente, Paraguay reiteró "su compromiso con los esfuerzos internacionales" para combatir y erradicar el terrorismo y el antisemitismo, e indicó que "el odio no tiene cabida en un mundo que aspira la paz".

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el incidente se produjo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

Este es el tiroteo más mortífero en Australia en casi 30 años, desde la masacre de Port Arthur (Tasmania, sur) en 1996, que dejó 35 muertos, aunque ese episodio no fue catalogado como terrorismo.EFE