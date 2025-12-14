Orbán, sobre la inmovilización de activos rusos por parte de la UE: "Es una declaración de guerra"

El primer ministro de Hungría, Viktor Orbán, ha tildado este sábado el acuerdo de la Unión Europea para la inmovilización de activos rusos congelados de "declaración de guerra" por parte de los 27 y ha reprochado a Bruselas que esta acción no hará sino alargar la guerra en Ucrania.

"Eludiendo a Hungría y violando la legislación europea a plena luz del día, los bruselenses están intentando confiscar los activos rusos congelados: una declaración de guerra. Mientras tanto, exigen 135.000 millones de euros más a los Estados miembros para alimentar el conflicto", ha expresado el mandatario húngaro, asegurando que "Hungría no participará en esta retorcida estrategia bruselense".

En esta línea, Orbán ha criticado a los principales líderes europeos, destacando las figuras del canciller alemán, Friedrich Merz; el líder del Partido Popular Europeo, Manfred Weber, y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, a los que ha culpado de estar "liderando la Unión del Muro".

"Nunca antes he visto algo así, que se pierdan entre 200.000 y 300.000 millones de euros en activos sin consecuencias", ha añadido. "Existe el dinero ruso y existe otra posibilidad, la de que el dinero se recaude de los Estados miembros", ha planteado, advirtiendo de que el intento de utilizar activos rusos congelados es "un asunto extremadamente inusual y peligroso".

Las declaraciones de Viktor Orbán llegan después de que los países de la Unión Europea confirmaran este viernes el acuerdo para la inmovilización indefinida de los 210.000 millones de euros de activos rusos congelados en suelo comunitario, un paso previo para reforzar las salvaguardas antes de recurrir a la liquidez de estos activos para financiar el "préstamo de reparación" a Ucrania que los líderes europeos esperan consensuar en la cumbre de la próxima semana.

El acuerdo, que contó el jueves con el apoyo de una "aplastante mayoría" de socios en una reunión de embajadores, quedó confirmado el viernes al concluir el plazo del procedimiento escrito con los respaldos suficientes para ser adoptado formalmente. La medida ha sido adoptada con 25 votos a favor y dos en contra --Hungría y Eslovaquia--, según informaron a Europa Press fuentes europeas.

Tras conocerse la decisión de los embajadores, el Gobierno de Orbán emitió ya un duro comunicado en el que dejaba claro que se oponía de plano a esta decisión "sin precedentes" que supone prorrogar las sanciones contra Rusia "sobre una base legal incorrecta" para lograr "eludir" la obligación de unanimidad que corresponde a este tipo de toma de decisiones.

Budapest denunciaba, además, que se tomase una decisión con vocación "indefinida" y pocas posibilidades de ser revertida --requeriría una mayoría cualificada de los 27 y sólo después de que cese la guerra-- bajo un mecanismo que los Tratados establecen como "temporal".

En todo caso, con este acuerdo se da un paso más hacia la decisión de los líderes para respaldar la propuesta de la Comisión Europea para recurrir a la liquidez de los activos en cuestión --la mayoría de ellos en Euroclear, con sede en Bélgica-- para financiar un préstamo de reparación de 90.000 millones de euros para las necesidades de financiación de Ucrania de los próximos dos años, una ayuda que Kiev sólo tendrá que devolver si Moscú cesa la guerra y compensa al país económicamente a la altura de los daños provocados.