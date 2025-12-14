México condena antisemitismo y violencia tras atentado en Sídney

Ciudad de México, 14 dic (EFE).- La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) del Gobierno de México condenó este domingo el "antisemitismo" y la violencia, tras el ataque ocurrido en la playa de Bondi, en el este de Sídney, donde dos hombres armados con rifles abrieron fuego contra la multitud, dejando 16 fallecidos, incluida una niña de 10 años, y 40 heridos, entre ellos cuatro menores.

"Reiteramos nuestra firme e inquebrantable condena a toda forma de violencia, incluyendo el antisemitismo", indicó la SRE, en un breve comunicado en X.

Al mismo tiempo, la cancillería mexicana expresó sus "más sinceras condolencias a las familias afectadas y al pueblo de Australia" por el atentado.

Finalmente, la SRE recordó que los mexicanos en Australia que lo requieran pueden ponerse en contacto con la embajada mexicana en Canberra, a través del teléfono (+61) 409362644.

Las autoridades australianas confirmaron que los presuntos autores del atentado terrorista son un hombre de 50 años, que murió tras un enfrentamiento con la policía, y su hijo de 24 años, que permanece hospitalizado bajo custodia policial.

El comisionado de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el incidente se produjo en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá, en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

Este es el tiroteo más mortífero en Australia en casi 30 años, desde la masacre de Port Arthur (Tasmania, sur) en 1996, que dejó 35 muertos, aunque ese episodio no fue catalogado como terrorismo. EFE