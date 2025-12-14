Mbappé responde a Haaland, Raphinha toma impulso y estreno de Rodrygo

Madrid, 14 dic (EFE).- Kylian Mbappé marcó frente al Alavés su tanto número 17, los mismos que alcanzó este domingo Erling Haaland en la Premier League, en una jornada en la que el brasileño Raphinha llegó a la media docena de goles en LaLiga EA Sports y su compatriota Rodrygo Goes anotó su primer tanto en Liga de la temporada.

Mbappé llevaba dos partidos oficiales seco. Uno, contra el Celta. Se quedó sin marcar. Y el otro, por lesión, ante el City, se lo perdió. El Alavés lo tenía marcado en el mapa y acertó con un golazo en la primera parte con el que se asentó en el liderato de la tabla de goleadores; y, además, respondió al doblete que hizo Haaland al Crystal Palace. Ambos están igualados en la pelea por la Bota de Oro, con 17 dianas.

En el Barcelona, Raphinha fue clave en los tres puntos que sumó su equipo. Desniveló el choque frente a Osasuna (2-0) con sus aciertos, en los minutos 70 y 86, y poco a poco va recuperando las cifras anotadoras con las que impresionó el curso pasado (lo cerró con 34 goles en todas las competiciones).

Con 17 jornadas disputadas, la temporada pasada a estas alturas Raphinha sumaba 11 tantos en Liga. Poco a poco se acerca a sus mejores números, acumula seis y ya ha igualado a Lamine Yamal en la clasificación. Por delante sólo tiene a cinco jugadores.

Uno de ellos es Vedat Muriqi, que alcanzó los nueve goles tras celebrar uno de los que marcó el Mallorca al Elche con un cabezazo espectacular tras un pase magnífico de su compañero Omar Mascarell.

En el Atlético de Madrid, Antoine Griezmann dejó su sello en el quinto tanto que marcó esta temporada. Firmó una obra de arte: control exquisito y remate decisivo para dar la victoria al Atlético de Madrid (2-1), que pudo con el Valencia gracias al gol del jugador francés en el minuto 74.

Hasta cuatro jugadores llegaron a los cuatro goles: Gonçalo Guedes, Viktor Tsygankov, Akor Adams y Williot Swedberg. El primero, lo celebró con la Real Sociedad ante el Girona; el segundo, justo al revés y además marcó un doblete; el tercero, con el Sevilla y al Oviedo; y el cuarto, alargó su racha tras los dos tantos que marcó en el Bernabéu para dar una alegría al Celta frente al Athletic.

A las dos dianas llegaron el uruguayo Leandro Cabrera, que con un certero cabezazo dio la victoria al Espanyol en Getafe (0-1), y Djibril Sow, que participó en la goleada del Sevilla al Oviedo (4-0).

Y hasta siete jugadores se estrenaron en Liga este fin de semana además de Rodrygo, que rescató al Real Madrid con un tanto en Mendizorroza al Alavés que dio la victoria al Real Madrid (1-2): Koke (Atlético de Madrid), Lucas Beltrán (Valencia), Manu Morlanes y Omar Mascarell (Mallorca), Batista Mendy y Chidera Ejuke (Sevilla) y Jones El Abdellaoui (Celta).

-- Clasificación tras 16 jornadas y dos adelantados de la 19ª:

- Con 17 goles: Mbappé (FRA) (3p) (Real Madrid).

- Con 11 goles: Ferrán Torres (Barcelona).

- Con 9 goles: Muriqi (KOS) (1p) (Mallorca).

- Con 8 goles: Lewandowski (POL) (1p) (Barcelona).

- Con 7 goles: Julián Álvarez (ARG) (2p) (Atlético de Madrid).

- Con 6 goles: Lamine Yamal (1p) (Barcelona) y Raphinha (BRA); 'Cucho' Hernández (COL) (1p) (Betis); Rafa Mir (Elche); Etta Eyong (CMR) (Levante, 1 con el Villarreal); Moleiro (Villarreal).

- Con 5 goles: Griezmann (FRA) (Atlético de Madrid); Antony (BRA) (Betis); Borja Iglesias (1p) (Celta); Pere Milla (Espanyol); Vinicius (BRA) (1p) (Real Madrid); Oyarzabal (3p) (Real Sociedad); Hugo Duro (Valencia); Buchanan (CAN) (Villarreal).

- Con 4 goles: Sorloth (NOR) (Atlético de Madrid); Fermín y Dani Olmo (Barcelona); André da Silva (POR) (Elche); Borja Mayoral (Getafe); Iván Romero (Levante); Budimir (CRO) (2p) (Osasuna); De Frutos (Rayo Vallecano); Gerard Moreno (1p) (Villarreal).

- Con 3 goles: Lucas Boyé (ARG) (1p) y Carlos Vicente (3p) (Alavés); Robert Navarro y Nico Williams (1p) (Athletic); Ez Abde (MAR) y Fornals (Betis); Swedberg (SUE) (Celta); Roberto (1p) y Kike García (1p) (Espanyol); Liso (Getafe); Tsygankov (UKR), Stuani (URU) (2p), Vanat (UKR) y Ounahi (MAR) (Girona); Álvaro García (Rayo Vallecano); Güler (TUR) y Bellingham (ING) (Real Madrid); Brais Méndez, Gonçalo Guedes (POR) y Barrenetxea (Real Sociedad); Akor Adams (NGR), Isaac y Vargas (SUI) (1p) (Sevilla); Danjuma (NED) y Diego López (Valencia); Mikautadze (GEO) (Villarreal).

- Con 2 goles: Toni Martínez (Alavés); Giuliano Simeone (ARG), Almada (ARG) y Álex Baena (Atlético de Madrid); Rashford (ING), Pedri y Araujo (URU) (Barcelona); Ferran Jutglá, Pablo Durán y Aspas (1p) (Celta); Germán Valera y Álvaro Rodríguez (URU) (Elche); Puado (1p), Cabrera (URU), Carlos Romero (Espanyol); Mario Martín y Arambarri (URU) (Getafe); Samu Costa (POR) (Mallorca); Catena, Víctor Muñoz y Raúl García de Haro (Osasuna); Rondón (VEN) (Oviedo); Carlos Soler (Real Sociedad); Djibril Sow (SUI) y Alexis Sánchez (CHI) (1p) (Sevilla); Pepé (CIV), Pape Gueye (SEN), Comesaña, Oluwaseyi (CAN) y Ayoze Pérez (Villarreal).

- Con 1 gol: Tenaglia (ARG), Denis Suárez, Guevara e Ibáñez (Alavés); Sancet (1p), Berenguer, Maroan, Paredes, Jaureguizar, Iñaki Williams (1p), Guruzeta y Rego (Athletic); Barrios, Nico González (ARG), Gallagher (ING), Koke y Le Normand (Atlético de Madrid); Roony Bardghji (SUE), Eric García y Koundé (FRA) (Barcelona); Diego Llorente, Ruibal, Lo Celso (ARG), Bartra, Bakambu (CGO), Valentín Gómez (ARG) y Altimira (Betis); Javi Rueda, Hugo Álvarez, Mingueza, El Abdellaoui (MAR), Román y Carreira (Celta); Rodrigo Mendoza, Pedrosa, John Donald y Febas (Elche); Miguel Rubio, Roberto y Pol Lozano (Espanyol); Uche (NGR) e Iglesias (Getafe); Joel Roca, Arnau y Witsel (BEL) (Girona): Toljan (GER), Morales (1p), Arriaga (HON), Koyalipou (RCA) y Manu Sánchez (Levante); Mateu Morey, Asano (JPN), Mascarell, Manu Morlanes y Pablo Maffeo (ARG) (Mallorca); Rubén García, Iker Benito, Bretones y Boyomo (CMR) (Osasuna); Dendoncker (BEL), Reina, Ilic (SRB), Carmo y Viñas (1p) (Oviedo); Isi (1p), Fran Pérez, Alemao (BRA), Pep Chavarría, 'Pacha' Espino (URU) y Mendy (SEN) (Rayo Vallecano); Militao (BRA), Carreras, Mastantuono (ARG), Rodrygo (BRA), Huijsen y Camavinga (FRA) (Real Madrid); Take Kubo (JPN), Oskarsson (ISL), Odriozola y Gorrotxategi (Real Sociedad); Lukebakio (BEL), Agoumé (FRA), Chidera Ejuke (NIG), Alfon, Peque, Gudelj (SRB), Batista Mendy (FRA) y Carmona (Sevilla); Diakhaby (FRA), Santamaria (FRA), Lucas Beltrán y Luis Rioja (Valencia); Rafa Marín y Solomon (ISR) (Villarreal).

- En propia meta: Elgezabal (Levante, contra Barcelona); Juan Iglesias (Getafe, contra Sevilla); Bartra (Betis, contra Athletic); Berenguer (Athletic, contra Alavés); Cabrera (Espanyol, contra el Sevilla); Álex Remiro (Real Sociedad, contra Betis); Starfelt (Celta, contra Atlético de Madrid); Dela (Levante, contra Atlético de Madrid); Domingos Duarte (Getafe, contra Atlético de Madrid); Tárrega (Valencia, contra Sevilla); Maffeo (Mallorca, contra Elche).