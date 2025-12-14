Agencias

Líder de Nueva Zelanda apoya a Australia ante tiroteo con "escenas desgarradoras"

Guardar

Bangkok, 14 dic (EFE).- El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ratificó este domingo el apoyo de su Gobierno a Australia, ante el atentado terrorista contra población judía que tuvo lugar en una turística playa de Sídney, un acto bajo investigación que deja un saldo preliminar de 12 fallecidos y 29 heridos.

A través de Facebook, Luxon se solidarizó con los afectados, que fueron sorprendidos por al menos dos tiradores alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

"Australia y Nueva Zelanda son más cercanas que amigos; somos familia. Estoy conmocionado por las escenas desgarradoras en Bondi, un lugar que los neozelandeses visitan a diario", expresó.

Además de Luxon, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestaron sus condolencias por los fallecidos y expresaron su respaldo a la comunidad judía.

Entretanto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, urgió al Gobierno que lidera Anthony Albanese a combatir "la enorme ola de antisemitismo" que, consideró, "asola la sociedad australiana".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, señaló por el ataque a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

Explicó que al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

La Policía confirmó asimismo el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo presuntamente vinculado a uno de los atacantes, que está siendo analizado por especialistas en desactivación de explosivos, mientras continúa un amplio despliegue de seguridad en distintos puntos de Sídney.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía". EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Rego pide luchar contra el estigma del VIH y garantizar procesos sanitarios "más ágiles y menos burocráticos"

La titular del área de Juventud e Infancia urge garantizar atención médica rápida y sin obstáculos, enfatiza que la discriminación limita derechos fundamentales e insiste en la importancia de escuchar testimonios y fortalecer la prevención durante todo el año

Rego pide luchar contra el

Telefónica reducirá el capital social de su filial brasileña en 630 millones

La compañía planea devolver más de 4.000 millones de reales a los inversores antes de julio de 2026, buscando mayor flexibilidad financiera, aunque la modalidad del reembolso y la fecha de la asamblea siguen pendientes de confirmación

Telefónica reducirá el capital social

Broadcom cuadruplica beneficios durante su año fiscal tras ganar 19.720 millones y repartirá dividendos

Las ganancias de la multinacional estadounidense ascendieron a cifras históricas gracias a la fuerte demanda de semiconductores de inteligencia artificial, mientras la directiva prevé que esta tendencia continúe durante el próximo trimestre, con crecimientos significativos en el sector

Broadcom cuadruplica beneficios durante su

Sudáfrica se solidariza con Australia por los "ataques terroristas" de Sídney

Infobae

Los ministros de Exteriores de Polonia y Hungría se enzarzan sobre la inmovilización de los activos rusos

Los ministros de Exteriores de