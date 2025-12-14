Líder de Nueva Zelanda apoya a Australia ante tiroteo con "escenas desgarradoras"

Bangkok, 14 dic (EFE).- El primer ministro de Nueva Zelanda, Christopher Luxon, ratificó este domingo el apoyo de su Gobierno a Australia, ante el atentado terrorista contra población judía que tuvo lugar en una turística playa de Sídney, un acto bajo investigación que deja un saldo preliminar de 12 fallecidos y 29 heridos.

A través de Facebook, Luxon se solidarizó con los afectados, que fueron sorprendidos por al menos dos tiradores alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas.

"Australia y Nueva Zelanda son más cercanas que amigos; somos familia. Estoy conmocionado por las escenas desgarradoras en Bondi, un lugar que los neozelandeses visitan a diario", expresó.

Además de Luxon, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el presidente francés, Emmanuel Macron, manifestaron sus condolencias por los fallecidos y expresaron su respaldo a la comunidad judía.

Entretanto, el presidente de Israel, Isaac Herzog, urgió al Gobierno que lidera Anthony Albanese a combatir "la enorme ola de antisemitismo" que, consideró, "asola la sociedad australiana".

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, señaló por el ataque a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

Explicó que al menos 29 personas fueron trasladadas a hospitales, entre ellas dos agentes policiales, y advirtió que la investigación "apenas comienza y no se descarta ninguna hipótesis", incluida la posible participación de un tercer sospechoso.

La Policía confirmó asimismo el hallazgo de artefactos explosivos improvisados en un vehículo presuntamente vinculado a uno de los atacantes, que está siendo analizado por especialistas en desactivación de explosivos, mientras continúa un amplio despliegue de seguridad en distintos puntos de Sídney.

El jefe de Gobierno de Nueva Gales del Sur -donde se encuentra Sídney-, Christopher Minns, calificó el tiroteo como "un acto cobarde y aterrador de violencia" y afirmó que "el objetivo fue la comunidad judía". EFE

(foto)