Agencias

La Yihad Islámica afirma que el adolescente asesinado por Israel era un miliciano

Guardar

Jerusalén, 14 dic (EFE).- Las Brigadas al Quds, el brazo armado de la Yihad Islámica Palestina, reivindicó este domingo al adolescente asesinado ayer por tropas israelíes cerca de Yenín (norte de Cisjordania ocupada) como uno de sus milicianos.

"Con las más altas expresiones de orgullo y honor, las Brigadas al Quds, anuncian al mártir, el muyahidín Mohamad Iyad Abahreh, de la compañía (de la ciudad de) Yamún", afirma el comunicado de la Yihad Islámica.

Abahreh, de 16 años, fue abatido por el Ejército israelí tras supuestamente lanzarles varias granadas de mano durante el asalto a la ciudad de Silat al Harithiya, según la nota del grupo islamista.

Según la agencia oficial de noticias palestina, Wafa, su cuerpo fue confiscado por el Ejército, una práctica habitual que grupos pro derechos humanos tildan de castigo colectivo.

Según Wafa, a lo largo de la tarde las fuerzas israelíes irrumpieron en la ciudad, allanaron varias viviendas, dispararon y lanzaron granadas aturdidoras en enfrentamientos con los residentes.

En otro ataque separado, el Ejército israelí mato este domingo a un joven en Hebrón, sur de Cisjordania, al que acusó de haber intentado apuñalar a un soldado, según un comunicado castrense.

El incidente se produjo después de que el Ejército diera por finalizada, la semana pasada, una "operación antiterrorista" de dos semanas en Cisjordania ocupada, que se saldó con seis palestinos muertos, decenas de arrestos y la incautación de dinero y armas.

Según datos de la ONU, desde el 7 de octubre de 2023 el Ejército israelí, y colonos, han causado a más de 1.000 palestinos en Cisjordania ocupada, que vive una espiral de incursiones militares sin precedentes. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

Dulceida, tajante ante la sonada ausencia de María Pombo (un año más) en los Premios Ídolo

Figuras destacadas del universo digital acudieron a la gala dedicada a creadores, mientras la notoriedad recaía en la inexplicable falta de una de las estrellas de las redes, generando nuevas especulaciones sobre distancia entre las máximas referentes

Dulceida, tajante ante la sonada

Laura Escanes confiesa, en su gran noche, si tiene planes de boda con Joan Verdú

En una velada repleta de emociones y logros, la creadora de contenido celebra su éxito profesional y personal, destaca el papel fundamental de su hija Roma y aclara que, por el momento, disfruta sin poner fecha a nuevos compromisos sentimentales

Laura Escanes confiesa, en su

Andreu Buenafuente y Silvia Abril no presentarán las Campanadas en RTVE

RTVE anunció cambios para la Nochevieja tras confirmar que los comunicadores no podrán estar presentes en la tradicional cita debido a una pausa recomendada por motivos de salud, lo que ha generado reacciones de apoyo y sorpresa en la audiencia

Andreu Buenafuente y Silvia Abril

Ucrania asegura haber atacado una refinería y un depósito de combustible en Rusia

Infobae

El cometa interestelar 3I/Atlas se acercará más que nunca a la Tierra este viernes 19 de diciembre

El cometa interestelar 3I/Atlas se