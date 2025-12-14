Agencias

La Unión Africana condena el ataque contra la comunidad judía en Australia

Nairobi, 14 dic (EFE).- El presidente de la Comisión de la Unión Africana (UA), Mahmoud Ali Youssouf, condenó "enérgicamente el atroz ataque terrorista" cometido este domingo contra la comunidad judía en Sídney (Australia), que ha causado al menos doce muertos, entre ellos uno de los atacantes.

"Este acto terrorista constituye un atentado contra la humanidad y los valores compartidos de paz, tolerancia y coexistencia", subrayó Youssouf en un comunicado.

El presidente de la Comisión (secretariado) expresó sus condolencias a las familias de las víctimas y manifestó su "solidaridad con la comunidad afectada en este momento de profundo dolor".

La Unión Africana -enfatizó- "rechaza rotundamente el terrorismo en todas sus formas y manifestaciones y reitera que ninguna causa puede justificar jamás los ataques deliberados contra civiles".

El jefe de la Comisión subrayó la importancia de "proteger a todas las comunidades del odio, la violencia y el extremismo" e hizo un llamamiento a "la unidad y la cooperación entre los Estados y las sociedades para prevenir la radicalización, combatir el extremismo violento y garantizar la rendición de cuentas de los responsables".

La UA -añadió- "reafirma su determinación de oponerse al antisemitismo y a todas las formas de violencia impulsada por el odio".

Este domingo, la Policía australiana confirmó que el tiroteo en la playa de Bondi (Sídney) fue un "ataque terrorista" dirigido contra la comunidad judía, ocurrido durante una celebración por el inicio de la festividad de Janucá, en la que se encontraban casi un millar de personas.

Este atentado supone el primer ataque mortal contra la comunidad judía en Australia, después de que en los últimos años se produjeran varios incidentes que el Gobierno de la nación austral había relacionado con la influencia del Ejecutivo iraní y llevó a la reciente expulsión del embajador de Irán en Camberra. EFE

