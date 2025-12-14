La fascinación de Alaïa por Dior completa una doble muestra en París con piezas inéditas

París, 14 dic (EFE).- La Fundación Azzedine Alaïa abrirá este lunes las puertas de la segunda de las dos exposiciones organizadas en París en la recta final de este año para ilustrar la relación entre el modisto francotunecino y la casa Dior, una iniciativa que permite ver piezas del maestro del 'New Look' jamás expuestas.

Si en noviembre fue la Galería Dior, ubicada en el histórico número 30 de la calle Montaigne que ahora sirve de museo, la que invitó a descubrir un centenar de piezas nunca antes exhibidas -procedentes de los fondos que Alaïa fue coleccionando discretamente durante décadas- el turno ahora es de la Fundación Azzedine Alaïa, para revelar la influencia que tuvo Dior en sus propias creaciones.

"Él contaba que cuando era adolescente y veía las revistas de moda, siempre le fascinaba la amplitud de los vestidos de Dior. Y quería desentrañar el misterio de esos vestidos, que parecían mantenerse en pie por sí solos", detalló a la prensa Olivier Saillard, director de la Fundación y comisario de ambas muestras.

Esa fascinación se revelará ahora a través unas 70 piezas de alta costura -aproximadamente la mitad con la firma de Alaïa, fallecido en 2017, y la otra mitad de la marca Dior-, que colocadas en parejas o grupos dejan patente la atracción y la inspiración que alimentó la creatividad del modisto francotunecino.

Se aprecia en la arquitectura de los diseños, en sus líneas y materiales, pero también en sus patrones y colores.

Y como en el caso de la exposición inicial de la calle Montaigne, todas las piezas de Dior que se podrán ver ahora en la segunda muestra (titulada 'Azzedine Alaïa y Christian Dior, dos maestros de la alta costura') son también modelos que nunca habían sido exhibidos.

Incluso entre las piezas Alaïa hay varias que nunca antes habían formado parte de exhibiciones al público, según precisó Saillard.

La muestra de la Fundación, que estará abierta hasta el 24 de mayo de 2026, sirve además para rememorar los primeros pasos de Alaïa en París, un hombre que creció viendo las revistas de moda en Túnez y que se trasladó a la capital francesa en 1956 para convertirse en costurero.

Esta figura, que llegaría a ser uno de los grandes nombres de la moda parisina, con especial éxito en la década de los ochenta, recaló precisamente en los talleres de Dior en sus inicios, trabajando en prácticas.

Esa experiencia apenas duró apenas cinco días, pero la marca que había dejado en él el imaginario Dior estaría lejos de ser efímera, como se puede apreciar en esta segunda muestra.

Más allá de la importancia de esas influencias, la doble iniciativa pone en valor el rol crucial que Alaïa desempeñó como archivero de la alta costura, gracias a su faceta de coleccionista.

Desde finales de los sesenta, de manera privada, Alaïa comenzó a construirse su propia colección de moda, con millares de piezas de grandes firmas que no fueron realmente descubiertas hasta la organización de su sucesión tras su muerte, hace ocho años.

Entre ellas hay unas 600 piezas de Dior, de las que la propia casa de origen, contemporáneamente, solo ha tenido registro gracias a que han aparecido entre las prendas coleccionadas por Alaïa.

"Compraba mucho, mucho. Pero tenía muy buen ojo, no compraba todo", precisó Saillard, además de recordar que es el único modisto al que se le conoce una labor tan grande de conservador, hasta el punto de haber constituido "una colección digna de un museo de moda".

Es un "patrimonio que él salvó para la moda y para Francia", agregó el director de la Fundación Azzedine Alaïa, y es "el único que lo hizo en su disciplina", resaltó. EFE

