La CEDEAO abordará en una cumbre el golpe en Guinea-Bisáu y la intentona golpista en Benín

Lagos, 14 dic (EFE).- Los líderes de la Comunidad Económica de Estados de África Occidental (CEDEAO) celebran este domingo en Abuya, capital de Nigeria, una cumbre en la que abordarán, entre otros asuntos, el golpe de Estado cometido en Guinea-Bisáu el pasado mes y la intentona golpista en Benín de hace una semana.

En la 68ª Sesión Ordinaria de la Autoridad de Jefes de Estado y de Gobierno de la CEDEAO, "se espera que los líderes regionales debatan diversos asuntos críticos que afectan a África Occidental, con especial atención a los recientes incidentes en Guinea-Bisáu y Benín", adelantó la Presidencia de Sierra Leona al anunciar la llegada a Abuya este sábado del mandatario sierraleonés, Julius Maada Bio, presidente de turno del bloque regional.

Bio presidirá una cumbre que tiene lugar justo una semana después de que un grupo de militares intentara dar en Benín un golpe de Estado, frustrado con la ayuda militar de la vecina Nigeria.

De hecho, la CEDEAO, que este año celebra su quincuagésimo aniversario, ordenó el despliegue de tropas del bloque con el fin de apoyar al Gobierno del presidente beninés, Patrice Talon, para "preservar el orden constitucional y la integridad territorial" del país.

Unos 200 soldados de la organización, principalmente de Nigeria y Costa de Marfil, se encuentran actualmente en Benín, según reveló el pasado jueves el ministro beninés de Asuntos Exteriores, Olushegun Adjadi Bakari.

Francia también ayudó al país africano, antigua colonia francesa, con apoyo logístico y de vigilancia, aseguró el pasado martes un asesor del presidente francés, Emmanuel Macron, a los periodistas en París.

La asonada de Benín tuvo lugar después de que los militares dieran el pasado 26 de noviembre un golpe de Estado exitoso en otro país de África occidental, Guinea-Bisáu, donde fue derrocado el presidente Umaro Sissoco Embaló, quien huyó al extranjero.

La CEDEAO suspendió a Guinea-Bisáu de todos sus órganos de decisión por el golpe de Estado "hasta que se restablezca el orden constitucional pleno y efectivo en el país", un paso que también dio la Unión Africana (UA).

Está por ver si los líderes del bloque deciden este domingo aplicar sanciones contra la junta del líder golpista y presidente de transición de Guinea-Bisáu, general Horta N’ta.

Asimismo, se espera que la cumbre aborde la seguridad en la región, después de que la CEDEAO anunciara el pasado marzo la activación de su fuerza de reserva militar contra el terrorismo y los crímenes transfronterizos.

La CEDEAO está compuesta por doce países tras la salida el pasado enero de Burkina Faso, Níger y Malí, países gobernados por juntas militares que llegaron al poder con golpes de Estado en los últimos años y han creado la Alianza de Estados del Sahel. EFE