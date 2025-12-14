Jara admite su fracaso frente al ultraderechista Kast: "En la derrota es donde se aprende"

Santiago de Chile, 14 dic (EFE).- La izquierdista Jeannette Jara admitió este domingo su derrota frente al ultraderechista José Antonio Kast en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Chile y llamó a "la unidad" para hacer una oposición "propositiva", pero "exigente y firme" al próximo Gobierno.

"La democracia habló fuerte y claro. Nuestra democracia se fortalece cuando respetamos la voluntad ciudadanía. En la derrota es donde más se aprende y donde más firme debe ser la convicción democrática", señaló Jara tras perder por el 41,7 % de los votos, frente al 58,3 % de Kast.

En un discurso enérgico y alejado del derrotismo y rodeada de los presidentes de los partidos de la izquierda y centro-izquierda, la ya excandidata admitió que "no obtuvo el resultado que quería", pero que "la derrota siempre es breve".

Jara también llamó a "mantener viva" la coalición "histórica" que ha encabezado y que construyó el progresismo chileno, la más amplia de la historia del país,

Jara también instó a "cuidar" la alianza "amplia y antes de su comparecencia, la izquierdista anunció en sus redes que se comunicó con el presidente electo, José Antonio Kast, "para desearle éxito por el bien de Chile".

Tal y como pronosticaban todas las encuestas, Kast ganó este domingo con un amplio margen los comicios presidenciales y se convertirá el primer pinochetista en llegar a La Moneda en el Chile democrático.

Jara, que ganó la primera vuelta con el 26,9 % de los votos, enfrentaba un complejo desafío en el que debía superar tanto el recelo que despertaba su militancia comunista como la impopularidad del Gobierno saliente, del cual fue ministra de Trabajo.

"Seguiremos juntos y de pie, como siempre lo hemos hecho", concluyó Jara. EFE

