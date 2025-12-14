Agencias

Incautan más de tres toneladas de droga dentro de un contenedor en Panamá

Guardar

Ciudad de Panamá, 14 dic (EFE).- El Servicio Nacional Aeronaval (Senan) de Panamá informó este domingo de la incautación de más de tres toneladas de droga que permanecían ocultas dentro de un contenedor en un muelle del Caribe panameño.

"Se confirma el decomiso de 3,205 paquetes de presunta sustancia ilícita, ocultos en un contenedor en tránsito por Panamá, en una terminal portuaria del Caribe, provincia de Colón", informaron las autoridades aeronavales de Panamá en X y cada paquete suele pesar un kilo aproximadamente.

Esta semana, los agentes aeronavales también decomisaron 2,2 toneladas de drogas y arrestaron a 5 personas, entre ellos un colombiano, por su presunto nexo con las sustancias ilícitas, en diferentes acciones policiales.

Panamá, un país de tránsito de la droga que se produce en Suramérica y que tiene como destino EE.UU. -el mayor consumidor de cocaína del mundo- y Europa, decomisó alrededor de 80 toneladas de sustancias ilícitas en 2024, de acuerdo con datos oficiales. EFE

Temas Relacionados

EFE

Últimas Noticias

El Ejército colombiano neutraliza tres explosivos atribuidos al ELN durante el paro armado

Infobae

Ascienden a 16 muertos, incluida una niña, y 40 heridos las víctimas del ataque en Sídney

Infobae

Al menos cinco árabe-israelíes detenidos por las protestas de Yafo

Tras la indignación por el ataque a una mujer embarazada en Yafo, fuerzas de seguridad arrestaron a varias personas durante manifestaciones, mientras líderes comunitarios exigen justicia y los presuntos agresores permanecen sin ser identificados por las autoridades

Infobae

Al menos 16 muertos y 40 heridos en un ataque terrorista a una fiesta judía en una playa de Sídney

La policía de Nueva Gales del Sur investiga un atentado en Bondi durante Janucá, considerado ataque dirigido contra la comunidad judía, con un agresor abatido y otro detenido, mientras líderes internacionales y organizaciones condenan el incidente

Al menos 16 muertos y

Economía (AMP)- Estados Unidos acusa a la UE de "discriminar" a sus empresas y amenaza a firmas como la española Amadeus

Economía (AMP)- Estados Unidos acusa