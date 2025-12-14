Emisario de Trump dice que se lograron progresos "considerables" en reunión con Zelenski

Berlín, 14 dic (EFE).- El representante especial del presidente de EE.UU. para misiones de paz, Steve Witkoff, aseguró este domingo que se lograron progresos "considerables" en las negociaciones con el presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, sobre el plan de paz que Donald Trump promueve para poner fin a la guerra en Ucrania.

Tras la reunión en la Cancillería alemana en Berlín, que duró más de cinco horas, Witkoff afirmó en la red social X que se mantuvieron conversaciones "en profundidad" sobre el plan de 20 puntos, las agendas económicas y otros asuntos.

"Se lograron progresos considerables", dijo, y confirmó que las delegaciones se volverán a reunir este lunes.

En la Cancillería del jefe del Gobierno alemán Witkoff estaba acompañado por el yerno de Donald Trump, Jared Kushner, entre otros, mientras que Zelenski, que se sentó por primera vez a negociar con estos dos emisarios estadounidenses, estaba apoyado por el secretario del Consejo de Seguridad Nacional y Defensa, Rustem Umérov, y el jefe del Estado Mayor General de las Fuerzas Armadas, Andrí Gnátov, y otros asesores.

El objetivo del encuentro era avanzar hacia un acuerdo político con EE.UU. sobre plan de paz de 20 puntos, que después habrá que presentar al Kremlin para buscar un compromiso entre ambos bandos que ponga fin a la guerra que el presidente ruso, Vladímir Putin, lanzó en febrero de 2022.

El principal punto de discordia entre ucranianos y rusos es la cesión de los territorios que Rusia exige a Ucrania en el Donbás (formado por Donetsk y Lugansk), en el este del país y el control de la central nuclear de Zaporiyia, ocupada por las tropas rusas al inicio de la guerra.

En los contactos con los emisarios de Washington Zelenski aspira a asegurarse unas garantías de seguridad vinculantes que disuadan a Rusia de volver a atacar militarmente al país una vez se ponga fin a la actual guerra.

El hecho de que Trump, haya enviado a Berlín a Witkoff y a su yerno, muestra que cree que hay perspectivas de progresos suficientes para logar su objetivo de alcanzar un acuerdo preliminar antes de Navidades o fin de año, según medios estadounidenses como 'Axios' y 'The Wall Street Journal'.

La reunión de este domingo se produjo un día antes de la cumbre que ha convocado el canciller alemán, Friedrich Merz, para el lunes por la tarde con "numerosos" líderes europeos, de la Unión Europea (UE) y de la OTAN para negociar el plan de paz junto a Zelenski y, eventualmente, los emisarios del presidente estadounidense.

Se da por descontado que asistirán el presidente francés, Emmanuel Macron, y el primer ministro británico, Keir Starmer, que forman junto a Merz el llamado 'E3', así como la presidenta de la Comisión Europea (CE), Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, António Costa, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.

Además ha confirmado ya oficialmente su participación el presidente finlandés, Alexander Stubb, quien mantiene unas excelentes relaciones con Trump. EFE