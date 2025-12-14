Agencias

El Supremo israelí anula la destitución de la fiscal general promovida por Netanyahu

Jerusalén, 14 dic (EFE).- El Tribunal Supremo de Israel dictaminó este domingo, por unanimidad, que el Gobierno de Benjamín Netanyahu no tiene derecho a alterar el mecanismo existente a fin de destituir a la fiscal general, Gali Bharav-Miara, y determinó que puede seguir desempeñando su cargo legalmente.

"El Tribunal Supremo, por unanimidad y en un panel ampliado de siete jueces, ordenó hoy la anulación de dos resoluciones gubernamentales que decidían modificar el mecanismo de terminación del mandato de la fiscal general y, posteriormente, destituir a la asesora jurídica del Gobierno, la abogada Gali Baharav-Miara", determina la sentencia, a la que tuvo acceso EFE. EFE

