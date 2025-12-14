Agencias

El Gobierno español, "horrorizado" por el atentado contra la comunidad judía en Sidney

Madrid, 14 dic (EFE).- El ministro español de Asuntos Exteriores, José Manuel Albares, se mostró este domingo "horrorizado" por el ataque terrorista en una playa de Sidney contra la comunidad judía, que ha causado doce muertos -de ellos uno de los agresores- y 29 heridos.

"El odio, el antisemitismo y la violencia no tienen cabida en nuestras sociedades", subrayó también Albares a través de la red social X.

Además, el responsable de la diplomacia española expresó su solidaridad con las víctimas y sus allegados, y con el pueblo y el Gobierno australianos.

El ataque se produjo este domingo en una playa de Sídney, donde en un parque cercano, la comunidad judía celebraba la festividad de Janucá.

El jefe de la Policía de Nueva Gales del Sur, Mal Lanyon, confirmó que el ataque ocurrió alrededor de las 18:47 hora local (7:47 GMT) en el parque Archer, junto a la playa de Bondi, durante una celebración por el inicio de la festividad judía de Janucá en la que se encontraban cerca de un millar de personas, y señaló a dos supuestos perpetradores, uno que resultó abatido y otro detenido.

EFE

