Dos muertos y un herido en nuevos ataques israelíes contra el sur del Líbano

El Cairo, 14 dic (EFE).- Dos personas murieron este domingo y una resultó herida en nuevos ataques israelíes contra localidades del sur del Líbano, acciones que el Ejército israelí suele atribuir a su intento de impedir el rearme del grupo libanés chií Hizbulá y que se producen pese al alto el fuego vigente desde noviembre del año pasado.

Según informó en un comunicado el Centro de Operaciones del Ministerio de Salud libanés, "un ciudadano perdió la vida y otro resultó herido en un ataque aéreo del enemigo israelí contra una motocicleta en la localidad de Yater, en el distrito de Bint Jbeil".

Otra persona "murió en un ataque aéreo israelí contra un automóvil entre las localidades de Safad al Batikh y Barashit", también en Bint Jbeil, según informó la agencia oficial de noticias libanesa, NAA.

El Ejército israelí aún no ha reaccionado a estas afirmaciones, si bien bombardea casi a diario localidades del sur y el sureste del Líbano contra supuestas infraestructuras de Hizbulá bajo el pretexto de impedir el rearme del grupo chií. EFE