Diez personas heridas deja el volcamiento de un autobus en Ecuador

Guayaquil (Ecuador), 14 dic (EFE).- Diez personas resultaron heridas este domingo en Ecuador después de que un autobús se volcara mientras circulaba por una carretera de la provincia de Pichincha, cuya capital es Quito, informó el sistema nacional de emergencias ECU-911.

Los servicios de asistencia llegaron al sitio después de que el ECU-911 recibió una llamada en la que se alertaba de que un autobús que hace una ruta interprovincial estaba volcado en el kilómetro 19 de la vía Alóag - Santo Domingo, a la altura del municipio de Mejía, y que había personas atrapadas.

Personal del Ministerio de Salud y bomberos de Mejía y de Quito asistieron a los diez heridos en el sitio y desde la Policía se informó que la vía permanecería cerrada hasta que se pueda retirar el autobús.

Entre enero y septiembre se registraron 15.076 siniestros de tránsito en Ecuador, 5.378 de ellos solo en el tercer trimestre, según cifras publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Inec). Del total, 827 siniestros involucraron a 870 autobuses de pasajeros, en los que hubo 1.047 personas lesionadas y 178 fallecidas.

A excepción de 2020, cuando la pandemia redujo la siniestralidad, entre 2019 y 2023 en Ecuador se registraron más de 20.000 siniestros de tránsito anuales, con los que alcanzó la tasa de mortalidad vial más alta de Suramérica, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). EFE

