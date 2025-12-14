China busca garantizar la gratuidad de los partos para 2026 en plena crisis demográfica

Pekín, 14 dic (EFE).- China anunció un plan para que el parto sea prácticamente gratuito dentro de las directrices del seguro nacional de maternidad antes de 2026, en medio de la crisis demográfica que sufre el gigante asiático, informó la agencia oficialista Xinhua.

El proyecto, revelado este sábado durante una conferencia nacional sobre seguridad sanitaria, se enmarca en los esfuerzos de las autoridades chinas por revertir la baja tasa de natalidad mediante la reducción de la carga financiera asociada a tener hijos.

El objetivo para el próximo año es garantizar que los costes básicos del parto estén totalmente cubiertos por los programas de seguros en todo el país, de forma que los usuarios no tengan que realizar ningún pago de su bolsillo para los servicios del parto incluidos dentro de los límites establecidos por su póliza.

Siete provincias, entre ellas Jilin (noreste), Jiangsu (este) y Shandong (este), ya ofrecen cobertura total de los gastos médicos del parto hospitalario dentro del alcance de las pólizas vigentes, según Xinhua.

En caso de que los futuros padres elijan hospitales de mayor precio u opten por medicamentos o materiales no incluidos en el catálogo básico del seguro, esos gastos adicionales no serán reembolsados.

La Administración Nacional de Seguridad Sanitaria, por su parte, también pretende ampliar la elegibilidad del seguro de maternidad para incluir a trabajadores migrantes y personas empleadas en nuevas modalidades laborales.

El seguro de maternidad en China cubre a aproximadamente 255 millones de personas, de acuerdo a Xinhua.

La población china ha menguado durante tres años consecutivos y la tasa de fertilidad del país es una de las más bajas del mundo.

En los últimos meses, las autoridades han impulsado políticas para reforzar el apoyo a las familias con hijos, mejorar los servicios de cuidado infantil y promover un entorno "favorable a la crianza", ante los altos costes y la reticencia de muchas parejas jóvenes a tener descendencia. EFE